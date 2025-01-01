Fonds de fonds Lituanie

Investir à l’appui de l’efficacité énergétique

Les instruments financiers appuient les investissements en matière d’efficacité énergétique dans les immeubles d’habitation privés, qui représentent environ 66 % des logements en Lituanie. Construits avant 1993, ces appartements suivent des normes peu élevées en matière d’efficacité énergétique par rapport aux logements modernes. Le renforcement de la performance énergétique de ces bâtiments entraîne une augmentation de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement en Lituanie, ainsi qu’une amélioration du niveau de vie des résidents.

Quel est le champ d’admissibilité ?

Les instruments financiers peuvent servir à financer un large éventail de rénovations favorisant l’efficacité énergétique des immeubles d’habitation :

l’isolation thermique des murs de façade, y compris l’élimination de tout défaut dans les structures murales et les murs de fondation extérieurs ;

la modernisation des vitrages de balcons et de loggias et le renforcement de leurs structures actuelle ou l’installation de nouvelles structures ;

le remplacement des portes et fenêtres du hall d’entrée dans tous les appartements par des portes présentant une meilleure résistance thermique ;

l’isolation des plafonds de sous-sols ;

le renouvellement des ascenseurs ;

la rénovation d’autres systèmes techniques d’usage courant ;

d’autres mesures directement liées aux travaux réalisés, notamment l’introduction et l’installation de technologies en rapport avec les énergies renouvelables dans les bâtiments et la réparation ordinaire des escaliers dans les espaces communs.

Pour pouvoir bénéficier d’un soutien, le projet de rénovation doit permettre, à l’issue des travaux, d’attribuer la classification « C » au bâtiment en matière de performance énergétique.

Plus de 80 % du coût du projet doivent être consacrés à des mesures favorisant l’efficacité énergétique telles que celles énumérées ci-dessus.

Pour les bâtiments relevant du patrimoine culturel, une dérogation spécifique permet de réduire les exigences en matière d’efficacité énergétique (au moins 25 % d’économies d’énergie).

Qui peut demander à en bénéficier ?

Un financement peut être accordé à :

des résidents d’immeubles d’habitation privés ;

des administrateurs d’immeubles agissant au profit ou pour le compte de propriétaires d’appartements individuels en tant que bénéficiaires finals (par exemple, une association constituée par des propriétaires d’appartements, une entité désignée par la municipalité ou une personne habilitée en vertu d’un accord de coentreprise de propriétaires d’appartements).

À qui s’adresser ?

Cliquez sur le logo pour plus d’informations: