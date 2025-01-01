Fonds de fonds Emergency – Sardaigne

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Sardaigne (Italie) collaborent pour offrir une aide aux entreprises de la région touchées par la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et la Regione Autonoma della Sardegna ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 150 millions d’EUR pour le compte de la région.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.

Ce fonds fait partie d’une plateforme multirégionale conçue par la BEI pour mettre en place des instruments financiers similaires dans d’autres régions italiennes.