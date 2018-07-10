Avouons-le, les gens n’aiment pas les banquiers. Mais c’est parce qu'ils ne savent pas ce qu’est la finance socialement responsable.

Dans l’épisode de cette semaine de notre podcast « A Dictionary of Finance », nous apprenons ce qu’est la finance socialement responsable, qui s’attaque aux problèmes de la société, tels que les migrations ou l’intégration des prisonniers dans la société. Écoutez, car cela vous fera chaud au cœur.

Cet épisode vous montre également comment vous pouvez obtenir des financements pour votre activité grâce à des programmes soutenus par le Fonds européen d’investissement.

Si vous pensez avoir besoin d'un microcrédit, écoutez, à partir de la minute 23:10 de cet épisode, les explications de Sam Clause, chargé d’investissement principal pour le secteur de la finance inclusive au Fonds européen d’investissement.

À la minute 27:20, Yvette Go, responsable des investissements à impact social et environnemental au FEI, explique comment l’on peut obtenir différents types de financements en fonds propres pour son entreprise à caractère social.

Et puisque nous compulsons « A Dictionary of Finance », nous allons aussi nous pencher sur des termes importants, dont celui de banque éthique.

Une banque éthique est un établissement dans lequel les gens placent leur argent s’ils veulent être sûrs que la banque, à son tour, investit dans des entreprises à visée sociale. Sam vous en dit plus sur ce point à la minute 30:20, et vous indique où trouver les coordonnées d'une banque éthique dans votre pays.

