Il nous a fallu pas moins de 50 épisodes de « A Dictionary of Finance » pour nous rendre compte que nous n’avions pas couvert certaines bases : la terminologie des prêts, qui sont notre raison d’être.

Matt se mettra donc dans la peau d’un magnat de la chaussette et cherchera à obtenir un prêt auprès de la Banque européenne d’investissement, tandis qu’Allar interprétera le rôle de son avocat, pas très au fait. Pour expliquer la terminologie liée aux prêts, nous ferons appel à Gabriela Barufi, chargée de prêts BEI pour les entreprises de la péninsule ibérique, et à Martin Arnold, chef de l’unité chargée des prêts aux entreprises de la région. Ils nous aideront à nous mettre en bons termes avec les expressions suivantes :

échéance d’un prêt : c’est en fait la même chose que la maturité et désigne la date à laquelle le prêt doit être remboursé ;

d’un prêt : c’est en fait la même chose que la et désigne la date à laquelle le prêt doit être remboursé ; différé de remboursement : c’est la période pendant laquelle l'emprunteur n’a pas encore à rembourser de capital, généralement aussitôt après que le prêt a été utilisé ou décaissé . Il permet à l’emprunteur de commencer à gagner de l’argent sur l’investissement ;

c’est la période pendant laquelle l'emprunteur n’a pas encore à rembourser de capital, généralement aussitôt après que le prêt a été ou . Il permet à l’emprunteur de commencer à gagner de l’argent sur l’investissement ; période de disponibilité : lorsque le prêt est disponible pour l’emprunteur. Cette période peut même être prolongée, généralement moyennant une commission.

Nous aborderons aussi les prêts garantis et non garantis, ainsi que les prêts de premier rang et subordonnés. Nous discuterons également des taux d’intérêt flottants et fixes, de l’Euribor, du LIBOR, qui est tombé en disgrâce, et de SONIA (taux moyen au jour le jour de la livre sterling), qui nous intéresse car la BEI vient d’émettre une première obligation corrélée à cet indice de référence.

Nous évoquerons aussi la grille de tarification ou prix cliquet, mécanisme dans lequel le prix d’un prêt est corrélé à une mesure de la performance de l’entreprise, ce qui signifie que le coût du prêt peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats de la société.

Et nous mentionnerons aussi des profils de remboursement comme ballon, in fine, « sculpté », etc. Nous passerons en revue les différents calendriers de remboursement, soit l’échéancier vous indiquant les montants exacts que vous devez rembourser et à quelle date. Nous discuterons aussi des profils les plus adaptés en fonction du type d’activité.

Le crédit ballon, par exemple, ne veut pas dire que l’emprunteur ou la banque explose en plein vol, mais que les remboursements sont modestes au début et qu’ils gonflent vers la fin.

Et le remboursement in fine est en fin de compte la solution à tous vos problèmes. Je plaisante. Avant de prendre une décision financière, consultez un expert qualifié et n’oubliez pas que vos fidèles serviteurs sont uniquement compétents (et encore, tout juste) pour faire ce podcast.

