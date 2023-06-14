Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
CROWDFARMING (IEU G)

CrowdFarming : la vente en direct pour une alimentation durable

Moins de gaspillage alimentaire et plus de revenus pour les producteurs bio grâce à une relation commerciale directe entre agriculteurs et consommateurs

Date de publication

Description
Objectifs

CrowdFarming is a one-stop-shop platform for farmers seeking to sell directly to end-consumers without intermediaries. The investment programme addresses, among other activities, the further developments and enhancements of the digital marketplace, the integration of a broad and diversified range of payment methods to make user experience as frictionless as possible, the development of tools that foster order recurrence and promote transparency and sustainable agricultural practices, and the development of additional automation capabilities in logistics.

The project will finance mostly investments in research, development and innovation (RDI) activities, as well as the commercial growth of the company.

Additionality and Impact

The proposed operation is aligned with InvestEU objectives regarding the development, deployment and scaling-up of digital technologies and services and addresses the European Green Deal Innovations Main Policy Priority Area under the InvestEU Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW).

The project also supports the EIB's objective of innovation and digitalisation, as it supports the development and market introduction of specialized B2B2C digital products to allow farmers to sell their products directly to end-consumers, including logistics, marketing, customer-support, and an online marketplace.

The EIB financing addresses a financing market gap thanks to a combination of unique features such as a 3-year availability period associated with a long-term maturity date and a bullet repayment. This would enable the Borrower to focus on growing its business by deploying its technological and commercial roadmap.

The project will lead to the development and deployment of innovative product and process technologies with substantial environmental and social benefits, and it is aligned with the European Commission in its Farm to Fork strategy promoting organic food and enabling direct commercialization from farmers at a competitive price.


The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
14 juin 2023
19 juillet 2023
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Un concept gagnant-gagnant pour les agriculteurs et les consommateurs

Pourquoi

  • C’est mieux pour les agriculteurs, qui bénéficient d’un prix plus juste.
  • C’est meilleur pour les consommateurs, qui disposent d’aliments plus frais.
  • C’est mieux pour l’environnement car le temps de transport et d’entreposage est réduit, et l’on évite le gaspillage alimentaire et les emballages inutiles.
  • Cette démarche soutient les petits agriculteurs, ce qui est favorable aux régions rurales et renforce les communautés locales.

Comment

  • Grâce au lien direct établi avec les agriculteurs, les consommateurs savent précisément où leurs aliments sont cultivés et comment.
  • La plateforme CrowdFarming contribue à la transformation numérique du secteur agricole européen et permet de fournir aux producteurs davantage d’informations sur les clients et la demande.
  • Les consommateurs peuvent renforcer leur relation avec les agriculteurs en parrainant un arbre ou une parcelle.

Secteurs et pays

Espagne Espagne Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Des aliments plus frais et moins de gaspillage

  • Le modèle de CrowdFarming permet d’éviter le recours aux intermédiaires, ce qui réduit le gaspillage alimentaire, les émissions de carbone et la consommation d’énergie.
  • La plateforme promeut les méthodes d’agriculture biologique, qui bannissent les pesticides et les engrais de synthèse.
  • CrowdFarming fournit aux agriculteurs un accès au site web et assure également la distribution, le service à la clientèle, la formation et le soutien marketing.
  • La vente directe donne aux agriculteurs une meilleure maîtrise des prix.

20 %

en moins d’émissions par rapport au modèle basé sur les supermarchés

Regarder la vidéo

1:58

custom-preview

Récit

Savoureux et bon pour la planète

Il est rare de tomber sur un projet ayant des résultats sur le terrain aussi directs et tangibles.
Alejandro Raboso Campos,

conseiller, Banque européenne d’investissement

CrowdFarming représente 300 agriculteurs issus de 15 pays, principalement d’Europe. Les clients ont la possibilité de commander des paniers de fruits et légumes ou des produits comme du miel et du fromage. Ils peuvent même parrainer un arbre, une parcelle de terrain ou un animal et ils recevront ce qui a été produit ou d'autres denrées alimentaires en contrepartie.

Les consommateurs achètent les produits directement aux agriculteurs, le délai entre production et achat est donc réduit, de même que le gaspillage alimentaire. Contrairement à certains supermarchés, CrowdFarming ne stocke pas les fruits et légumes pendant des semaines et ne les traite pas aux fongicides pour éviter les pertes. Ce modèle efficace est avantageux pour les agriculteurs et pour les consommateurs.

La BEI a fourni 15 millions d’EUR sous la forme d’un prêt d’amorçage-investissement pour soutenir CrowdFarming. Ce financement, qui bénéficie d’une aide au titre du programme InvestEU, permettra à la plateforme d’atteindre davantage de consommateurs et de travailler directement avec un plus grand nombre d’agriculteurs.

CrowdFarming
Le concept « de la ferme à la table » est au cœur de notre démarche.
Cristina Domecq

chargée du développement durable et de l’impact, CrowdFarming

Publications connexes