CrowdFarming : la vente en direct pour une alimentation durable

Il est rare de tomber sur un projet ayant des résultats sur le terrain aussi directs et tangibles.
CrowdFarming is a one-stop-shop platform for farmers seeking to sell directly to end-consumers without intermediaries. The investment programme addresses, among other activities, the further developments and enhancements of the digital marketplace, the integration of a broad and diversified range of payment methods to make user experience as frictionless as possible, the development of tools that foster order recurrence and promote transparency and sustainable agricultural practices, and the development of additional automation capabilities in logistics.
The project will finance mostly investments in research, development and innovation (RDI) activities, as well as the commercial growth of the company.
The proposed operation is aligned with InvestEU objectives regarding the development, deployment and scaling-up of digital technologies and services and addresses the European Green Deal Innovations Main Policy Priority Area under the InvestEU Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW).
The project also supports the EIB's objective of innovation and digitalisation, as it supports the development and market introduction of specialized B2B2C digital products to allow farmers to sell their products directly to end-consumers, including logistics, marketing, customer-support, and an online marketplace.
The EIB financing addresses a financing market gap thanks to a combination of unique features such as a 3-year availability period associated with a long-term maturity date and a bullet repayment. This would enable the Borrower to focus on growing its business by deploying its technological and commercial roadmap.
The project will lead to the development and deployment of innovative product and process technologies with substantial environmental and social benefits, and it is aligned with the European Commission in its Farm to Fork strategy promoting organic food and enabling direct commercialization from farmers at a competitive price.
The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support.
The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Un concept gagnant-gagnant pour les agriculteurs et les consommateurs
Pourquoi
- C’est mieux pour les agriculteurs, qui bénéficient d’un prix plus juste.
- C’est meilleur pour les consommateurs, qui disposent d’aliments plus frais.
- C’est mieux pour l’environnement car le temps de transport et d’entreposage est réduit, et l’on évite le gaspillage alimentaire et les emballages inutiles.
- Cette démarche soutient les petits agriculteurs, ce qui est favorable aux régions rurales et renforce les communautés locales.
Comment
- Grâce au lien direct établi avec les agriculteurs, les consommateurs savent précisément où leurs aliments sont cultivés et comment.
- La plateforme CrowdFarming contribue à la transformation numérique du secteur agricole européen et permet de fournir aux producteurs davantage d’informations sur les clients et la demande.
- Les consommateurs peuvent renforcer leur relation avec les agriculteurs en parrainant un arbre ou une parcelle.
Le concept « de la ferme à la table » est au cœur de notre démarche.
