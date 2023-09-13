Le prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’EUR servira principalement à financer les activités de recherche-développement de CrowdFarming, une entreprise basée en Espagne avec forte présence en France, Allemagne, Autriche et en Italie qui facilite les ventes directes des producteurs agricoles aux consommateurs européens.

Le projet contribue à la stratégie « De la ferme à la table » de l’UE, qui vise à parvenir à un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement.

Cet accord s’appuie sur le programme InvestEU, qui entend mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’EUR, bénéficiant du soutien du programme InvestEU, avec CrowdFarming, une plateforme en ligne qui permet aux agriculteurs européens de vendre directement leur production aux consommateurs finals. Ce financement contribuera à stimuler les activités de recherche, développement et innovation (RDI) de l’entreprise, par le renforcement de sa plateforme de marché numérique et la mise au point d’outils favorisant des pratiques agricoles durables dans toute l’Europe, ainsi qu’une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable et plus équitable.

Le marché en ligne de CrowdFarming rassemble à ce jour plus de 300 agriculteurs de 13 pays d’Europe. Ils y vendent leurs produits aux consommateurs finals sans passer par des intermédiaires. Dans ce système innovant qui établit un lien direct entre agriculteurs et consommateurs, les producteurs fixent leurs prix et les clients reçoivent des aliments frais, biologiques et de saison qui sont livrés à leur domicile en provenance directe de la ferme. CrowdFarming met son site web à la disposition des agriculteurs et assure également la logistique, le service à la clientèle, la formation et le soutien marketing. Les producteurs sont sélectionnés et recrutés par des agronomes, qui s’assurent qu’ils appliquent les normes de durabilité, de qualité et de production les plus élevées – pour pouvoir participer à la plateforme, les exploitations doivent pratiquer l’agriculture biologique ou être en transition vers ce type d’agriculture. CrowdFarming est également devenue un canal principal de vente pour les agriculteurs pionniers qui mettent en œuvre des pratiques régénératives bénéfiques pour l’environnement et la biodiversité.

Le concours financier de la BEI permettra d’accélérer la transition vers une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable, efficace et équitable en Europe, ainsi que l’adoption de pratiques durables et régénératives dans le secteur agricole. Le modèle de CrowdFarming favorise une chaîne d’approvisionnement plus courte entre le producteur et le consommateur : l’absence d’intermédiaires et d’entreposage permet d’avoir des aliments non traités plus frais, de limiter le gaspillage alimentaire et les émissions de CO 2 et de réduire la consommation d’énergie par rapport au cycle conventionnel.

Le soutien financier de la BEI contribuera également à la création d’environ 200 emplois : au cours de la période d’investissement 2023-2026, CrowdFarming devra en effet engager des ingénieurs hautement qualifiés pour l’équipe de RDI, des spécialistes de l’agriculture qui seront chargés de recruter de nouveaux producteurs, et des experts en logistique, entre autres.

Cette opération relève du volet Recherche, innovation et transformation numérique d’InvestEU. Le projet soutiendra la transition écologique et numérique de l’Europe et s’inscrit dans le périmètre de la stratégie européenne « De la ferme à la table », qui vise à créer un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement.

L’accord a été signé à Madrid par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Gonzalo Úrculo, cofondateur et PDG de CrowdFarming.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous soutenons le modèle innovant et durable de CrowdFarming reposant sur la vente directe du producteur au consommateur. Par le financement accordé à CrowdFarming, nous ne contribuons pas seulement à l’approvisionnement des consommateurs de toute l’Europe en produits biologiques frais venant directement des exploitations agricoles, dans le droit fil des priorités écologiques et numériques européennes. Nous soutenons également la transition vers une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable et plus efficace. Nous nous réjouissons de soutenir les activités de RDI de cette entreprise innovante, dans le cadre du programme InvestEU, et de l’aider ainsi à accroître son potentiel d’amélioration de la durabilité agricole et de soutien à l’emploi et à la croissance économique dans les zones rurales de l’Union européenne. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Le programme InvestEU joue un rôle essentiel pour ce qui est d’aider les entreprises de toute l’Europe à accéder aux fonds dont elles ont besoin. Grâce à cet accord, nous favorisons la croissance économique et la création d’emplois, tout en veillant à ce qu’un nombre croissant d’entreprises espagnoles se positionnent à l’avant-garde de la mise en place d’un système alimentaire plus durable, plus innovant et plus efficace. Cette initiative est un bon exemple de la manière dont nous pouvons poursuivre nos efforts pour atteindre nos objectifs environnementaux et renforcer la compétitivité de l’UE. »

Gonzalo Úrculo, cofondateur et PDG de CrowdFarming : « Chez CrowdFarming, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de favoriser la vente directe des agriculteurs biologiques pour bâtir une chaîne d’approvisionnement plus durable en Europe. La vente directe présente des avantages pour l’agriculteur, qui reçoit un prix plus équitable, pour le consommateur, qui achète des aliments plus frais, et pour l’environnement parce qu’elle réduit le temps de trajet et les emballages inutiles. En outre, la création de canaux de communication directe entre les agriculteurs et les consommateurs permet une meilleure prise de conscience de la valeur des aliments et élimine les exigences esthétiques concernant les fruits que nous mangeons. Le soutien reçu de la Banque européenne d’investissement nous permettra d’élargir les services et les solutions de vente directe que nous proposons aux agriculteurs, en transformant les ventes directes d’un canal de niche en une véritable alternative de consommation pour toute la population européenne. »

La BEI propose un large éventail de produits, dont des apports de fonds propres et notamment des prêts d’amorçage-investissement. Le prêt d’amorçage-investissement est un prêt octroyé à une entreprise en phase de démarrage afin de lui procurer des liquidités entre deux levées de fonds. Pour pouvoir en bénéficier, l’entreprise doit être en mesure de démontrer qu’elle est innovante, qu’elle prévoit d’apporter, si ce n’est déjà fait, un élément de rupture sur le marché, dans le droit fil des objectifs stratégiques à long terme de l’Union européenne.

Informations générales

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

CrowdFarming, première plateforme européenne pour la vente directe de denrées alimentaires biologiques, a été fondée en 2017 par Juliette Simonin, Moisés Calviño et les frères Gabriel et Gonzalo Úrculo. Elle regroupe à ce jour plus de 300 agriculteurs qui vendent leur production biologique directement à plus de 500 000 foyers en Europe. L’entreprise fournit tous les outils nécessaires aux agriculteurs pour créer leur propre canal de vente directe, tout en permettant aux consommateurs d’acheter sans intermédiaire des produits de qualité issus de l’agriculture biologique et régénérative. CrowdFarming a été la première à lancer le concept de l’adoption dans l’agriculture, qui permet aux consommateurs de réserver leur part de la récolte d’un agriculteur en échange d’un prix équitable. L’entreprise s’emploie ainsi à désintermédier la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe en s’appuyant sur un modèle qu’elle a baptisé « Win-Win-Winner » : CrowdFarming bénéficie aux agriculteurs et aux consommateurs et a également un impact positif sur la société et l’environnement.