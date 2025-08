Espagne : la BEI et Santander prêtent 224 millions d’euros à Greene pour investir dans la valorisation des déchets actuellement non recyclables

EIB

Ce financement permettra de construire cinq usines innovantes qui transformeront annuellement plus de 200 000 tonnes de déchets en matières premières pour l’industrie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Santander apporteront chacune 50 % du financement.

Le projet financé soutiendra l’économie circulaire, l’action pour le climat et la cohésion régionale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Santander ont signé un financement de 224 millions d’euros en faveur de Greene Enterprise afin de soutenir la construction de cinq usines innovantes destinées au traitement des déchets actuellement non recyclables en Espagne. Greene est une entreprise espagnole qui propose une solution technologique innovante pour le traitement et le recyclage des déchets solides industriels, municipaux ou encore issus de la biomasse et des boues, afin d’éviter leur incinération ou leur mise en décharge.

Les usines, qui devraient être opérationnelles entre 2026 et 2029, permettront de transformer ces déchets en produits à forte valeur ajoutée pour l’industrie grâce à la technologie avancée de pyrolyse. Elles auront toutes pour objet de valoriser la « fraction de rejet », c’est-à-dire les déchets qui finissent actuellement en décharge ou sont incinérés.

La capacité de traitement conjointe des cinq usines dépassera 200 000 tonnes par an. Les déchets seront transformés en huile pyrolytique, en charbon et en d’autres matériaux réutilisables pour l’industrie, contribuant ainsi à l’économie circulaire et à la réduction des émissions de CO 2 .

Les usines financées seront situées à Muel (Saragosse), La Selva del Camp (Tarragone), San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), Madridejos (Tolède) et As Somozas (La Corogne). Les sites Valogreene CML Madridejos et Valogreene Recinor As Somozas sont en phase finale de construction et devraient être opérationnels en 2026. Il convient de noter que ces deux usines ont été déclarées d’intérêt prioritaire par leurs communautés autonomes respectives, à savoir l’Aragon et la Galice, ce qui renforce leur caractère stratégique.

La construction et la mise en service des usines Valogreene contribueront au développement de l’économie locale et de l’emploi dans les agglomérations où elles sont implantées. Une fois opérationnelle, chaque usine devrait générer plus de 20 postes directs et plus de 40 emplois indirects.

Le projet s’inscrit dans le droit fil du plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire et contribue aux priorités stratégiques du Groupe BEI en matière d’action pour le climat et de soutien à la cohésion régionale, qui figurent dans la Feuille de route stratégique du Groupe pour la période 2024-2027.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact. Ces financements contribuent à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Greene

Greene Enterprise est née en 2011 à l’initiative de quatre entrepreneurs, diplômés en chimie de l’université d’Elche dans la province d’Alicante, et détenue par deux grands groupes d’investisseurs. Greene compte actuellement plus de 130 employés.

L’entreprise propose au marché une technologie innovante et efficace qui répond à la nécessité de gérer et de recycler les matériaux considérés comme des déchets – en évitant leur mise en décharge ou leur incinération – qui proviennent de différentes filières telles que les déchets solides industriels, les déchets solides municipaux, la biomasse et les boues de traitement de l’eau, principalement.

Cette technologie permet la conversion efficace des déchets solides en matières premières de haute qualité. Greene adopte une approche intégrée qui combine des techniques de tri avancé et des procédés chimiques innovants pour extraire les matériaux réutilisables.

Créés par Greene, les sites Valogreene, spécialisés dans la valorisation de la fraction de rejet des déchets solides, permettent de recycler ces déchets actuellement non valorisables et de les convertir en matières premières durables (huiles, charges riches en carbonate de calcium, charbon actif, cires synthétiques, hydrogène), grâce à un processus de thermoconversion durable et rentable qui répond aux exigences de l’économie circulaire et aux objectifs à l’horizon 2030.

Santander

Fondée en 1857, Banco Santander est une banque commerciale de premier plan dont le siège social se situe en Espagne. Il s’agit de l’une des plus grandes banques au monde de par sa capitalisation boursière. Les activités du groupe s’organisent autour de cinq pôles : banque de détail et commerciale ; services bancaires aux consommateurs en ligne ; banque de financement et d’investissement (BFI) ; gestion d’actifs et assurances ; et paiements (PagoNxt et cartes). Ce modèle permet à la banque de mieux tirer parti de l’association unique d’une dimension mondiale et d’un leadership local. Aspirant à être la meilleure plateforme ouverte de services financiers pour les particuliers, les PME, les autres entreprises, les institutions financières et les administrations publiques, Santander s’est donné pour mission de contribuer au progrès des personnes et des entreprises en agissant de manière simple, personnelle et équitable. Santander se veut une banque responsable et s’est fixé plusieurs objectifs, dont l’apport de 220 milliards d’euros de financements verts entre 2019 et 2030. Au premier trimestre 2025, Banco Santander comptait 1 400 milliards d’euros de dépôts clientèle, 175 millions de clients, 7 900 bureaux et 207 000 employés.