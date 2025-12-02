Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD ECAPS (IEU FT)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2025 : 20 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2025
Statut
Référence
Signé | 04/12/2025
20250312
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU VD ECAPS (IEU FT)
ECAPS AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 46 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims to develop and qualify green propulsion systems based on the monopropellant LMP-103S. It includes prototype fabrication, testing infrastructure upgrades, and subsystem engineering to advance thruster units in the 10?220 N range from TRL 3?5 to TRL 8?9. The goal is to enable deployment on large spacecraft platforms with modular, standards-compliant subsystems. In parallel, the project is expanding into bipropellant systems, gas generators, and Auxiliary Power Units (APUs) as alternatives to hydrazine-based solutions in launch vehicles and spaceplanes. Applications in underwater vehicles will also be explored to broaden commercial potential beyond the space sector.

The aim is to support research, development, and innovation (RDI) investments, which includes extending its green propellant-based propulsion platform into high-thrust, dual-use, and non-space domains.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
2 décembre 2025
4 décembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD ECAPS (IEU FT)
Date de publication
5 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251809431
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250312
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

