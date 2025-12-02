TECHEU VD ECAPS (IEU FT)

Fiche récapitulative
The project aims to develop and qualify green propulsion systems based on the monopropellant LMP-103S. It includes prototype fabrication, testing infrastructure upgrades, and subsystem engineering to advance thruster units in the 10?220 N range from TRL 3?5 to TRL 8?9. The goal is to enable deployment on large spacecraft platforms with modular, standards-compliant subsystems. In parallel, the project is expanding into bipropellant systems, gas generators, and Auxiliary Power Units (APUs) as alternatives to hydrazine-based solutions in launch vehicles and spaceplanes. Applications in underwater vehicles will also be explored to broaden commercial potential beyond the space sector.
The aim is to support research, development, and innovation (RDI) investments, which includes extending its green propellant-based propulsion platform into high-thrust, dual-use, and non-space domains.
The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
