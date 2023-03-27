Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SMART REPORTING (IEU LS)

Un logiciel allemand améliore les soins aux patients

Les médecins passent le tiers de leur temps à rédiger des comptes rendus. Cette start-up allemande de technologie médicale utilise l’IA pour réduire le temps consacré aux rapports médicaux.

Statut
Première signature
Signé
04/04/2023
Montant
EUR 15 000 000
Pays
Allemagne
Secteur(s)
Services
Plus d'info

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
4/04/2023 : 15 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
SMART REPORTING (IEU LS)
Autres liens
Fiche récapitulative
SMART REPORTING (IEU LS)
Related public register
20/04/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART REPORTING (IEU LS)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à Smart Reporting pour financer sa croissance
Article sur un sujet connexe
Rendre l’invisible visible
Projet apparenté
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Fiche récapitulative

Date de publication
18 avril 2023
Statut
Référence
Signé | 04/04/2023
20210254
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMART REPORTING (IEU LS)
SMART REPORTING GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 31 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter develops artificial intelligence (AI) enabled medical documentation technology to efficiently capture, structure and process clinical data at the source. The investment plan will mostly cover the development of the next generation reporting software.

The project will contribute to the digitalisation of healthcare, thereby improving efficiency and quality level, thus creating new possibilities for the use of healthcare data in clinical trials and drug development.

Additionality and Impact

        

The purpose of the loan is to provide direct equity-type financing under the Research, Innovation and Digitalization window of InvestEU, benefiting from the EC guarantee, to finance research and development activities of an innovative synoptic and data-driven reporting solution Company that speeds up reporting time, enhances reporting quality and improves the communication in radiology and beyond. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI-driven European SMEs suffering from systemic shortages of large, non-dilutive financing options for growth investments. Creation of knowledge and support of skilled jobs in Germany will further contribute positively towards the EU's 3% RDI intensity target. Currently, the Company does not have access either to non-dilutive or to long-term debt funding sources in the necessary amount. Due to volatility of European markets which has significantly increased in 2022, access to both equity markets and commercial debt providers has been highly limited for innovative but risky companies such as Smart Reporting.

Structuring the financing as venture debt caters to the investment needs of the Company, with a long tenor and deferred interest minimising cash outflows during the investment period, while most of the EIB remuneration will be driven by the equity kicker.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development activities carried out by the promoter and its partners in existing facilities without changing their already authorised scope. The research and development activities of the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. The Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
27 mars 2023
4 avril 2023
Documents liés
20/04/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART REPORTING (IEU LS)
Projets associés
Projet apparenté
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL
Lien vers la source
Fiche récapitulative
SMART REPORTING (IEU LS)
Autres liens
Fiche technique
SMART REPORTING (IEU LS)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à Smart Reporting pour financer sa croissance

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART REPORTING (IEU LS)
Date de publication
20 Apr 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164611148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210254
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/04/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART REPORTING (IEU LS)
Autres liens
Fiche récapitulative
SMART REPORTING (IEU LS)
Fiche technique
SMART REPORTING (IEU LS)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à Smart Reporting pour financer sa croissance
Article sur un sujet connexe
Rendre l’invisible visible
Projet apparenté
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à Smart Reporting pour financer sa croissance
Article sur un sujet connexe
Rendre l’invisible visible
Autres liens
Fiche technique
SMART REPORTING (IEU LS)
Fiche récapitulative
SMART REPORTING (IEU LS)
Related public register
20/04/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART REPORTING (IEU LS)
Projet apparenté
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Réduire le plus possible le temps consacré aux comptes rendus

Pourquoi

  • Le médecin ordinaire consacre plus d’un tiers de ses heures de travail à rédiger des rapports.
  • 40 % des médecins européens sont proches de l’âge de la retraite, de sorte que l’Europe fait face à la menace d’une pénurie imminente de médecins.
  • Les radiologues sont des professionnels particulièrement recherchés. Plus de 80 % des systèmes de santé signalent des pénuries en matière de radiologie.

Comment

  • Smart Reporting s’appuie sur la technologie numérique pour standardiser l’établissement de comptes rendus et réduire le plus possible le temps consacré à leur rédaction.
  • L’entreprise s’associe à des ingénieurs en informatique et à des médecins pour élaborer des modèles pouvant être mis à jour régulièrement.
  • Ces modèles comprennent des champs prédéfinis où saisir les informations pertinentes, ainsi que des informations cliniques générales et le fruit des recherches les plus récentes disponibles sur le sujet.
  • Le logiciel est intégralement commandé par la voix, donc les médecins n’ont plus besoin de cliquer une seule fois.

Secteurs et pays

Allemagne Allemagne Développement - international

Impact

Le passage au numérique des soins de santé

  • Le logiciel peut économiser jusqu’à 90 % du temps que les médecins passent à établir des comptes rendus,
  • ainsi que 30 % de celui que les médecins traitants consacrent à l’interprétation des rapports.
  • Réduire le temps consacré aux rapports médicaux est une question de vie et de mort. Les rapports standardisés introduits dans le processus de diagnostic entraînent une réduction de 4,3 % de la mortalité des patients.
L’entreprise emploie plus de 80 personnes, dont un nombre important de médecins. Son logiciel est utilisé par plus de 15 000 professionnels dans plus de 90 pays.

Regarder la vidéo

1:05

custom-preview

Récit

Des modèles qui sauvent des vies

Chaque médecin a son propre style, et il n’existe que peu ou pas de standardisation.

Au début des années 2010, Wieland Sommer était un jeune radiologue enthousiaste qui venait de commencer à travailler dans l’un des plus grands hôpitaux d’Europe, la LMU Klinikum à Munich. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu’au lieu de se concentrer sur ses patients, il passait la plupart de son temps à rédiger des comptes rendus. « Même dans un domaine tel que la radiologie, qui repose traditionnellement beaucoup sur les comptes rendus, je me suis dit que mon temps aurait pu être mieux utilisé », raconte-t-il.

©Elnur/Shutterstock

Et puis Wieland Sommer a eu une idée : s’appuyer sur la technologie numérique pour standardiser l’établissement de comptes rendus et réduire le plus possible le temps consacré à leur rédaction. Il a fondé l’entreprise et s’est associé à des ingénieurs en informatique pour élaborer des modèles pouvant être mis à jour régulièrement, afin que les médecins aient toujours accès aux informations les plus pertinentes.

Prenons, par exemple, une radiographie du thorax. Près de 40 % des radiographies thoraciques sont pratiquées pour dépister le cancer du poumon. Dans ce cas, le radiologue peut simplement sélectionner le modèle élaboré pour ce type de dépistage. Le modèle de compte rendu comprend des champs prédéfinis où saisir les informations pertinentes, ainsi que des informations cliniques générales et le fruit des recherches les plus récentes disponibles sur le sujet. Le radiologue ne doit plus partir de zéro pour rédiger son compte rendu.

Le système élaboré par la société pourrait se révéler très utile pour les médecins moins spécialisés travaillant dans les petits hôpitaux, qui seront en mesure de choisir un modèle pertinent afin d’évaluer le patient, ce qui leur permettra de prendre des décisions et de formuler des diagnostics plus éclairés.
Gergely Krajcsi

Chargé de prêts, Banque européenne d’investissement

Récit

Une intelligence artificielle pour des médecins en chair et en os

Smart Reporting intègre également l’intelligence artificielle dans son outil. L’IA mesure l’ampleur des anomalies enregistrées sur le cliché d’un patient, de sorte que, lors de l’examen suivant, son médecin peut facilement comparer les résultats et voir si des changements significatifs sont intervenus depuis sa visite précédente. « Le logiciel intègre automatiquement les résultats donnés par l’IA dans le rapport, sans remplacer le médecin », explique Peter Vanovertveld, co-directeur général de l’entreprise.

©Thitisan/Shutterstock

Rendre visible l’invisible

Les comptes rendus établis avec le logiciel de Smart Reporting contiennent des données qui peuvent être extraites pour servir ensuite à la recherche médicale. Actuellement, seulement 3 % des données recueillies dans les hôpitaux peuvent être évaluées à d’autres fins.

Tout comme la radiologie rend l’invisible visible, ce logiciel détecte ce qui est caché sous la surface. Par exemple, les tendances en matière de santé au sein de la population. « Imaginez si l’utilisation de cet outil avait été largement répandue en 2019 lorsque les premiers cas de COVID-19 ont commencé à apparaître », conclut Peter Vanovertveld. « Les responsables hospitaliers, ayant accès à la plateforme, auraient pu remarquer qu’un phénomène inhabituel se produisait. »

Je tiens à le souligner : nous estimons que le décideur le plus important, et le seul, c’est le praticien. L’IA est là pour le soutenir.
Peter Vanovertveld

co-directeur général de Smart Reporting

Nous serons peut-être en mesure de prévenir la prochaine pandémie.
Peter Vanovertveld

co-directeur général de Smart Reporting

Sur le même sujet

21 décembre 2023

Rendre l’invisible visible

Une start-up allemande de technologie médicale utilise l’IA pour réduire le temps consacré aux rapports médicaux, passer au numérique et améliorer les soins.
Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Santé et sciences de la vie Numérique et télécoms Venture debt Covid-19 InvestEU Intelligence artificielle Allemagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
6 décembre 2021

Solutions pour la santé : la prochaine pandémie

Avant même que la pandémie ne soit enrayée, il est temps pour les États, les scientifiques, les systèmes de santé et les institutions financières et de développement de tirer les enseignements du coronavirus et d’établir de nouvelles normes en matière de préparation aux pandémies.
Santé et sciences de la vie Covid-19 Allemagne Union européenne Infrastructures sociales
2 décembre 2021

Le secteur des solutions de santé pris en défaut par une pandémie

Dans le contexte actuel, il est indispensable d’avoir les infrastructures nécessaires pour développer rapidement de nouveaux dispositifs de diagnostic. Si la réponse à la pandémie de COVID-19 a permis de créer des conditions propices pour y parvenir, il faut continuer à financer l’innovation afin d’être prêts à affronter le prochain grand virus.
PME Santé et sciences de la vie Covid-19 Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
Liens
Fiche technique
SMART REPORTING (IEU LS)
Fiche récapitulative
SMART REPORTING (IEU LS)
Related public register
20/04/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART REPORTING (IEU LS)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à Smart Reporting pour financer sa croissance
Article sur un sujet connexe
Rendre l’invisible visible

Projets et articles associés
19 décembre 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 décembre 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 décembre 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes