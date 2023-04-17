Cette jeune pousse munichoise du secteur des technologies de la santé entend renforcer son leadership technologique dans le domaine de la documentation médicale assistée par l’intelligence artificielle.

Un logiciel facilite la documentation médicale et améliore l’analyse des données cliniques collectées dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI bénéficie d’une garantie au titre du programme InvestEU de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la phase de croissance de Smart Reporting, une jeune pousse du secteur des technologies médicales, avec un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’EUR. L’entreprise munichoise a mis au point une technologie de documentation médicale basée sur l’intelligence artificielle (IA) qui permet de collecter, de structurer et de traiter efficacement les données cliniques.

Le logiciel de diagnostic à commande vocale basé sur l’IA destiné à une utilisation en radiologie, en pathologie et dans d’autres domaines cliniques contribue ainsi de manière décisive à la transition numérique du secteur de la santé. Avec ces nouveaux fonds, Smart Reporting prévoit de consolider son leadership technologique, de conquérir de nouveaux marchés et de poursuivre l’expansion de son activité dans le domaine des logiciels et des données.

Le financement est soutenu par le programme InvestEU, qui accorde aux partenaires d’investissement une garantie budgétaire de l’UE afin d’accroître leur capacité de prise de risque et ainsi de mobiliser des investissements publics et privés. Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI sont une forme de financement qui répond aux besoins des entreprises innovantes à croissance rapide. Ils complètent les financements de capital-risque existants sans diluer les participations des fondateurs.

La technologie de Smart Reporting permet d’obtenir des données entièrement exploitables et lisibles par machine, qui, dès aujourd’hui, raccourcissent le temps nécessaire pour poser un diagnostic en radiologie et en pathologie, améliorent la qualité des résultats, automatisent des processus qui étaient manuels jusqu’à présent et améliorent la communication avec les médecins traitants, optimisant ainsi la prise en charge des patients.

À l’heure actuelle, les médecins consacrent jusqu’à 40 % de leur temps de travail à des tâches de documentation. Seuls 3 % des données collectées dans les hôpitaux sont utilisables pour une analyse ultérieure, par exemple pour la recherche médicale. La technologie de Smart Reporting est déjà intégrée par de grands fabricants de dispositifs médicaux tels que Siemens.

Sa pièce maîtresse est un outil de documentation basé sur des lignes directrices, à commande vocale, qui est intégré dans le flux de travail des médecins. Il aide les radiologues et les pathologistes en temps réel grâce à l’intelligence artificielle, à l’analyse d’images automatisée et à des données de diagnostic de haute qualité, lisibles par machine lors de l’examen médical.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement en Allemagne : « Smart Reporting développe des solutions efficaces pour accélérer les processus standard et les diagnostics dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, en intégrant les dernières informations et directives médicales. La technologie revêt une importance stratégique pour la transition numérique du secteur de la santé et rend les données collectées utilisables pour d’autres diagnostics ainsi que pour la recherche médicale. Nous sommes ravis de collaborer avec Smart Reporting pour faire avancer cette innovation dans le domaine médical. »

Wieland Sommer, fondateur et co-PDG de Smart Reporting : « L’exploitation des données est l’avenir de la médecine. Ce n’est qu’avec des données normalisées de haute qualité qu’il sera possible d’automatiser de manière approfondie les flux de travail cliniques, de permettre des prises de décision fondées sur des données probantes et de garantir des prises en charge médicales efficaces et de qualité à l’avenir. Ces dernières années, nous nous sommes assuré un accès au marché mondial grâce à un nombre croissant de partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan au niveau international. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en la BEI un partenaire solide et de long terme, avec l’aide duquel nous accélérerons considérablement notre expansion sur de nouveaux marchés tels que les États-Unis et le Canada, ainsi que dans d’autres domaines d’application comme les comptes rendus opératoires. »

Peter Vanovertveld, co-PDG de Smart Reporting : « Nous sommes idéalement positionnés sur le marché : Smart Reporting domine le segment des fournisseurs de solutions axées sur la technologie qui structurent les données cliniques directement là où elles sont produites. L’interopérabilité quasi unique de nos logiciels et leur intégration harmonieuse dans le flux de travail clinique permettent de produire de manière cohérente des données exhaustives et dont la qualité est contrôlée. Avec ces nouveaux fonds, nous franchirons la prochaine étape du développement de notre entreprise et nous concentrerons encore davantage sur l’utilisation des données dans l’environnement clinique et dans le processus de mise au point de médicaments. Dans ce domaine, comme dans l’ensemble du secteur de la santé, les données et leur qualité sont la clé du succès. Grâce à ces ressources financières supplémentaires, nous sommes prêts à y contribuer. »

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation des objectifs de cette dernière dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU mobilise d’importantes ressources publiques et privées pour des financements à long terme dans l’Union européenne, qui renforcent durablement l’économie. Il permet ainsi la mise en œuvre d’investissements supplémentaires répondant aux objectifs de l’UE, relevant notamment du pacte vert pour l’Europe, de la transition numérique et du soutien aux PME. InvestEU rassemble tous les instruments financiers de l’UE sous une même bannière, ce qui rend le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers, des banques publiques de promotion économique par exemple, qui peuvent recourir à la garantie budgétaire de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR, pour l’octroi de leurs prêts. Cette garantie augmente la capacité de prise de risque des partenaires et permet ainsi de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Smart Reporting a été fondée en 2014 à Munich par Wieland Sommer, professeur de radiologie et détenteur d’un master en santé publique (Harvard, États-Unis), dans l’optique d’exploiter la valeur des données dans le secteur de la médecine pour une meilleure prise de décision et une meilleure prise en charge des patients. Aujourd’hui, l’entreprise rassemble une équipe interdisciplinaire de 70 personnes, dont des médecins, des ingénieurs données et des ingénieurs logiciel qui, depuis l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Brésil, développent des logiciels basés sur une compréhension approfondie des processus de travail cliniques. Le logiciel plurilingue de diagnostic structuré en radiologie et en pathologie est utilisé par plus de 15 000 médecins dans plus de 90 pays. Pour ce financement, l’entreprise a été conseillée par Goetzpartners.