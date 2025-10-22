Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU SCALE UP - FINTECH

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 9 000 000 €
France : 17 000 000 €
Italie : 44 000 000 €
Services : 70 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2025 : 9 000 000 €
3/12/2025 : 17 000 000 €
3/12/2025 : 44 000 000 €
Fiche technique
TECHEU SCALE UP - FINTECH
Fiche récapitulative
TECHEU SCALE UP - FINTECH
11/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU SCALE UP - FINTECH
Italy: EIB invests €70 million in Scalapay to accelerate technological innovation in Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
11 décembre 2025
Statut
Référence
Signé | 03/12/2025
20250153
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU SCALE UP - FINTECH
SCALAPAY SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 173 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project will support the promoter’s investment plan in strengthening its research, development and innovation (RDI) activities (RDI) activities. The promoter, Scalapay, has developed a fintech payments platform operating in Southern Europe (Italy, France, Spain, and Portugal). The investment plan focuses on improving fraud-detection algorithms, enhancing security and user flexibility, and supporting growth through better data strategies, real-time analytics dashboards, and seamless system integration. These efforts aim to position Scalapay as a leader in intelligent financial decision-making and user engagement.

The aim is to support the promoter’s efforts, which are expected to generate beneficial knowledge and technological externalities through the expansion of its intelligent financial decision-making Buy Now Pay Later (BNPL) fintech service across several EU countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities will be carried out in existing buildings, with no significant environmental impacts expected. The project does not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU); therefore, no EIA is required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
22 octobre 2025
3 décembre 2025
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU SCALE UP - FINTECH
Date de publication
11 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246366923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250153
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
France
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
