La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord en vue de l’établissement d’HERA Invest, un dispositif de garantie de 100 millions d’EUR destiné à soutenir les investissements dans le secteur de la santé.

HERA Invest permettra à la BEI de financer la recherche-développement (R-D) de pointe portant sur des contre-mesures médicales et de nouvelles technologies destinées à faire face aux menaces sanitaires les plus graves pour l’Union européenne.

La Commission et la Banque européenne d'investissement annoncent aujourd'hui la création d'HERA Invest, un financement de 100 millions d'euros complétant le programme InvestEU, afin de soutenir la recherche et le développement (R&D) face aux plus urgentes menaces transfrontières pour la santé, financé par le programme «L'UE pour la santé» (EU4Health). À l'heure actuelle, les entreprises européennes ont des difficultés à accéder à des financements publics et privés suffisants pour développer et intensifier le déploiement de solutions de pointe dans le domaine des sciences de la santé et de la vie. Nous avons besoin de l'innovation pour réagir aux menaces sanitaires prioritaires telles que les agents pathogènes à fort potentiel pandémique ou la résistance aux antibiotiques.

HERA Invest, qui est une initiative phare de l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, sera consacré à la prévention et à la préparation aux situations d'urgence sanitaire, et contribuera à relever ces défis des façons suivantes:

en promouvant la R&D en Europe afin de renforcer l'autonomie stratégique;

en réduisant les défaillances du marché, lorsque les ressources financières sont insuffisantes par rapport aux besoins de financement;

en utilisant l'effet de levier du financement public pour encourager l'investissement privé;

en créant de nouvelles contre-mesures médicales pour nous protéger des menaces pour la santé.

Quel est le fonctionnement d'HERA Invest?

L'instrument de financement HERA Invest s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) qui développent des contre-mesures médicales afin de faire face à l'une des menaces sanitaires suivantes:

les agents pathogènes à potentiel pandémique ou épidémique;

les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dues à une dissémination accidentelle ou volontaire;

la résistance aux antimicrobiens;

Dans le cadre du programme HERA Invest, la Banque européenne d'investissement (BEI) octroiera des prêts d'amorçage-investissement couvrant jusqu'à 50 % du coût total des projets. Il existe un processus de demande continu. La BEI évalue si une opération est admissible sur la base de critères définis et de la viabilité commerciale et scientifique du projet.

Les entreprises intéressées peuvent trouver de plus amples informations ici, et prendre contact avec la BEI directement ou par l'intermédiaire de l'HERA.

"Avec HERA Invest, nous investissons 100 millions d’euros dans les avancées de la recherche et du développement, pour élaborer de nouvelles contre-mesures médicales innovantes qui amélioreront notre préparation face aux futures menaces pour la santé. En collaboration avec la Banque européenne d’investissement, HERA Invest attirera des investissements privés et publics supplémentaires et apportera aux entreprises européennes la sécurité nécessaire pour qu’elles investissent dans des innovations d’avant-garde nous permettant de faire face aux menaces sanitaires prioritaires. Il s’agit là d’un exemple clair d’une union européenne de la santé forte, qui agit pour mieux protéger la santé de nos citoyens."

Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire

"La COVID-19 a malheureusement montré avec clarté que nous devons remédier aux faiblesses de nos systèmes de santé. C’est précisément ce qu’HERA Invest nous aidera à faire. Ce mécanisme soutiendra les entreprises qui mettent au point de nouvelles solutions prometteuses pour nous protéger des menaces sanitaires imprévisibles telles que les pandémies ou les défis connus comme la résistance aux antibiotiques. Ce soutien est essentiel pour maintenir l’Europe à la pointe de l’innovation, et il pourrait sauver des millions de vies à l’échelle planétaire en cas de nouvelle urgence sanitaire."

Thomas Östros, Vice-Président de la Banque européenne d'investissement

Informations générales

L'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) a pour mission de prévenir et de détecter les urgences sanitaires et d'y réagir rapidement. L'HERA a été créée en

septembre 2021 pour remplacer les solutions ad hoc en matière de réaction aux pandémies et de gestion de celles-ci par une structure permanente dotée d'outils et de ressources adéquats pour planifier l'action de l'UE en cas d'urgence sanitaire. L'un des principaux objectifs de l'HERA est d'assurer le développement, la fabrication, l'achat et la répartition équitable de contre-mesures médicales clés afin de remédier à toute lacune eu égard à leur disponibilité et accessibilité.

La mise en place d'HERA INVEST est l'une des cinq initiatives phares de l'HERA, comme indiqué dans le plan de travail 2023 de l'HERA; elle s'attaque aux défaillances du marché et aux défis qu'il pose et stimule l'autonomie stratégique ouverte de l'Union.

L'HERA, en collaboration avec les États membres, a recensé trois menaces sanitaires à fort impact précises afin de garantir notre préparation et notre réaction en remédiant aux éventuelles lacunes dans la disponibilité et l'accessibilité des contre-mesures médicales.

Le recensement des principales menaces pesant sur notre sécurité sanitaire a été la première étape du processus qui vise à garantir le développement, la capacité de production et l'intensification de la fabrication, de l'achat et du stockage potentiel de médicaments, de matériel diagnostique, de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle, ainsi que d'autres contre-mesures médicales pour en assurer la disponibilité et l'accessibilité en cas de besoin. L'HERA garantira que les investissements répondent en permanence au souci de préserver la santé publique et la sécurité sanitaire en veillant à la disponibilité de contre-mesures médicales.

L'HERA est un pilier essentiel de l'union européenne de la santé et un atout fondamental pour renforcer la réaction et la préparation de l'Union européenne en cas d'urgence sanitaire.

La Banque européenne d'investissement (BEI) est détenue conjointement par les 27 États membres de l'UE. Par ses activités de prêt, de financement mixte et de conseil, elle vise à doper le potentiel de l'Europe en termes d'emploi et de croissance, à soutenir les actions d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets, et à promouvoir les politiques de l'UE en dehors de l'UE. Entre 2015 et 2020, la BEI a été le partenaire chargé de la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques et le gestionnaire de la plateforme européenne de conseil en investissement, qui sont les principaux piliers du plan d'investissement pour l'Europe.

Depuis 2021, elle est l'un des partenaires chargés de la mise en œuvre d'InvestEU.

Le programme InvestEU mobilise des fonds privés et publics afin de doter l'UE de financements à long terme qui soutiendront les priorités stratégiques de l'UE. Dans le cadre de ce programme, le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers qui investiront dans des projets en bénéficiant de la garantie budgétaire de l'UE et en mobilisant ainsi au moins 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.

