VARJO (EGF VD)

Faire de la téléportation virtuelle une réalité

La société finlandaise liée au métavers Varjo s’engage audacieusement en terrain inconnu avec sa technologie de réalité virtuelle qui évite les déplacements professionnels et réduit les émissions

Statut
Première signature
Signé
03/11/2021
Montant
EUR 20 000 000
Pays
Finlande
Secteur(s)
Services
Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
3/11/2021 : 20 000 000 €
Fiche technique
VARJO (EGF VD)
Fiche récapitulative
VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)
La Finlande en met plein la vue

Fiche récapitulative

Date de publication
3 décembre 2021
Statut
Référence
Signé | 03/11/2021
20210232
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VARJO (EGF VD)
VARJO TECHNOLOGIES OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 47 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Varjo is a Finnish company founded in 2016, that develops human-eye resolution virtual and mixed reality headsets. Varjo's products are specifically designed to meet high demanding enterprise use cases in various areas including training and simulation, design and engineering, research and medical.

The project aims to help Varjo mitigate the impacts of the COVID-19 pandemic, mainly by supporting the company's investments in research, development and innovation to execute on and scale up its growth strategy.

Additionality and Impact

Varjo is a Finnish company founded in 2016, that develops human-eye resolution virtual and mixed reality headsets. Varjo's products are specifically designed to meet high demanding enterprise use cases in various areas including training and simulation, design and engineering, research and medical.


The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up developing high definition Virtual Reality (VR) / Extended Reality (XR) hardware and software for industrial use. The project entails positive knowledge spill-overs related to VR/XR technologies, benefiting business and research partners and strengthening the capabilities for digital technologies in the EU.


EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.


EIB Venture Debt financing is a highly differentiated form of non-dilutive growth financing which entails large amounts, long availability period and long maturities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

Fiche récapitulative
VARJO (EGF VD)
Fiche technique
VARJO (EGF VD)

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VARJO (EGF VD)
Date de publication
22 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141627912
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210232
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226623385
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20210232
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)
Fiche récapitulative
VARJO (EGF VD)
Fiche technique
VARJO (EGF VD)
La Finlande en met plein la vue

À la une

La Finlande en met plein la vue
Fiche technique
VARJO (EGF VD)
Fiche récapitulative
VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Réduction des émissions liées aux déplacements professionnels

Pourquoi

  • Éviter les déplacements professionnels et réduire ainsi les émissions de carbone
  • Soutenir les entreprises innovantes dans des secteurs qui revêtent une importance stratégique pour l’avenir de l’Europe
  • Faire en sorte que Varjo puisse concurrencer des géants du secteur tels que Meta, Google et Microsoft

Comment

  • Grâce à un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros consenti par la BEI (Un prêt d’amorçage-investissement constitue un investissement en quasi-fonds propres, mais il permet aux fondateurs d’une société d’en rester propriétaires.)
  • L’utilisation des technologies de Varjo pourrait radicalement réduire les émissions produites par les voyageurs, lesquels pourraient simplement assister, depuis leur salon, à une réunion ou à une conférence sur un autre continent.
  • Au lieu de plusieurs jours, les examens d’un avant-projet ne prennent que quelques heures.

Secteurs et pays

Finlande Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Dans de nombreux secteurs

  • La technologie de Varjo a été utilisée dans tous les domaines, de la scénographie à la formation en chirurgie et aux simulateurs de vol, en passant par la construction de bâtiments.
  • L’entreprise travaille avec Airbus et Boeing et, en 2021, l’Agence européenne de la sécurité aérienne a proposé sa première formation officielle de pilotes basée sur la réalité virtuelle, qui fait appel aux casques de Varjo.
  • L’industrie automobile, notamment, a adopté le matériel informatique et les logiciels de réalité mixte de Varjo.
"Grâce à notre technologie, vous pourrez capturer votre environnement en 3D puis inviter quelqu’un à rejoindre cette même réalité."
Urho Konttori

Cofondateur et directeur technique de Varjo

"Varjo est véritablement en train de brouiller la frontière entre la science-fiction et la réalité."
Francisco Alves da Silva

Chargé de prêt à la BEI

2:32

title of the video - preview

Article

Un PDG cyberpunk

"Le mieux, c’est que vous pouvez modifier cette réalité 3D partagée ensemble, comme vous le feriez pour retoucher une photo ou une vidéo."
Urho Konttori

Cofondateur et directeur technique de Varjo

Urho Konttori a grandi à Helsinki, à seulement deux kilomètres de l’endroit où Varjo a maintenant établi son siège. Il a joué à des jeux de rôle comme Shadowrun et a lu de la science-fiction. « À cette époque, le livre qui m’a le plus influencé est “ Neuromancien ”, de William Gibson ». Ce roman cyberpunk suit un pirate informatique qui utilise un dispositif monté sur sa tête pour pénétrer dans le cyberespace. Cela vous dit quelque chose ?

Transportons-nous 30 ans plus tard, et voilà que la fiction est devenue réalité. Urho Konttori est devenu PDG de Varjo, un chef de file mondial du matériel informatique et des logiciels de réalité virtuelle et mixte. Les casques que propose l’entreprise offrent la plus haute résolution sur le marché.

Cependant, il est difficile de convaincre les sociétés d’acheter une chose qu’elles ne peuvent pas voir. En raison de la pandémie, l’entreprise a eu du mal à exposer ses solutions à de nouveaux prospects lorsque les salons professionnels ont été annulés et que les bureaux de ses clients fermaient dans le monde entier. Parallèlement, la demande de meilleurs outils de collaboration à distance a atteint des sommets.

C’est à ce moment-là qu’est intervenue la Banque européenne d’investissement.

Varjo
"Tout ce qu’une personne peut imaginer, un jour quelqu’un le réalisera."
Jules Verne

Qu’est-ce que la réalité étendue ?

La réalité étendue fait référence à toute technologie qui modifie notre réalité physique en y ajoutant des éléments numériques. C’est un terme générique qui recouvre tout, de la réalité augmentée à la réalité virtuelle :

  • la réalité augmentée enrichit la réalité en y superposant virtuellement des informations numériques.
  • La réalité virtuelle vous plonge dans un univers intégralement virtuel.
  • La réalité mixte est un hybride de réalité augmentée et de réalité virtuelle, où des objets numériques et physiques coexistent et interagissent.
VARJO

Prêt d’amorçage-investissement : de quoi parle-t-on ?

Le prêt d’amorçage-investissement est octroyé à une entreprise en phase de démarrage afin de lui procurer des liquidités entre deux levées de fonds. Il est rarement utilisé comme solution de financement à long terme. En règle générale, il est remboursé dans un délai de 18 mois, qui peut parfois se prolonger jusqu’à deux ou trois ans. Le plus souvent, les prêteurs (des fonds ou des banques) du secteur privé s’attendent à être remboursés à partir du produit du cycle de financement suivant. Ils restent toutefois très étroitement liés aux investisseurs en capital-risque et il n’est pas rare de voir une entreprise bénéficier de tels prêts à de multiples reprises pendant son développement.

Sur le même sujet

22 juin 2022

La Finlande en met plein la vue

La société finlandaise Varjo, avec sa technologie de réalité virtuelle, vous entraîne audacieusement en terrain inconnu pour faire de la téléportation virtuelle une réalité.
Capital-risque et capital-investissement EGF Capital-risque Venture debt Covid-19 Finlande Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
25 mai 2022

Prêt d’amorçage-investissement : de quoi parle-t-on ?

Le prêt d’amorçage-investissement permet à une entreprise qui démarre d’obtenir des liquidités entre deux levées de fonds. La banque de l’UE vous explique tout.
Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Venture debt Transformation numérique et innovation technologique
Fiche technique
VARJO (EGF VD)
Fiche récapitulative
VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)
La Finlande en met plein la vue

Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail

En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.

Varjo’s VR and XR devices
VARJO (EGF VD)
©VARJO

