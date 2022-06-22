Faire de la téléportation virtuelle une réalité

"Grâce à notre technologie, vous pourrez capturer votre environnement en 3D puis inviter quelqu’un à rejoindre cette même réalité."
Varjo is a Finnish company founded in 2016, that develops human-eye resolution virtual and mixed reality headsets. Varjo's products are specifically designed to meet high demanding enterprise use cases in various areas including training and simulation, design and engineering, research and medical.
The project aims to help Varjo mitigate the impacts of the COVID-19 pandemic, mainly by supporting the company's investments in research, development and innovation to execute on and scale up its growth strategy.
The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up developing high definition Virtual Reality (VR) / Extended Reality (XR) hardware and software for industrial use. The project entails positive knowledge spill-overs related to VR/XR technologies, benefiting business and research partners and strengthening the capabilities for digital technologies in the EU.
EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.
EIB Venture Debt financing is a highly differentiated form of non-dilutive growth financing which entails large amounts, long availability period and long maturities.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Réduction des émissions liées aux déplacements professionnels
Pourquoi
- Éviter les déplacements professionnels et réduire ainsi les émissions de carbone
- Soutenir les entreprises innovantes dans des secteurs qui revêtent une importance stratégique pour l’avenir de l’Europe
- Faire en sorte que Varjo puisse concurrencer des géants du secteur tels que Meta, Google et Microsoft
Comment
- Grâce à un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros consenti par la BEI (Un prêt d’amorçage-investissement constitue un investissement en quasi-fonds propres, mais il permet aux fondateurs d’une société d’en rester propriétaires.)
- L’utilisation des technologies de Varjo pourrait radicalement réduire les émissions produites par les voyageurs, lesquels pourraient simplement assister, depuis leur salon, à une réunion ou à une conférence sur un autre continent.
- Au lieu de plusieurs jours, les examens d’un avant-projet ne prennent que quelques heures.
"Tout ce qu’une personne peut imaginer, un jour quelqu’un le réalisera."
La Finlande en met plein la vue
Prêt d’amorçage-investissement : de quoi parle-t-on ?
