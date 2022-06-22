En 1966, l’équipage du vaisseau spatial Enterprise a pris son envol et a crevé les écrans de télévision américains. Star Trek a eu plus d’influence sur la vie des téléspectatrices et téléspectateurs du monde entier que n’importe quelle autre série télévisée.

La science-fiction dont se nourrit la série a donné lieu à des percées scientifiques dans la vie réelle. Les technologies présentées dans la série ont inspiré la création de nombreux appareils modernes : téléphones portables, tablettes et casques Bluetooth par exemple. Mais le plus célèbre phénomène labellisé « Star Trek » doit encore voir le jour.

Ou alors est-il déjà devenu réalité ? La société finlandaise Varjo affirme qu’elle rend la téléportation possible.

De la science-fiction à la science

La technologie proposée par Varjo ne correspond probablement pas à la façon dont vous imaginez la téléportation. Elle ne ressemble en rien à ce qu’on voyait dans Star Trek. Personne ne se dématérialise pour se rematérialiser ailleurs. Elle ne fait nullement voyager.

Alors comment fonctionne-t-elle ?

« Grâce à notre technologie, vous pourrez capturer votre environnement en 3D puis inviter quelqu’un à rejoindre cette même réalité », explique Urho Konttori, cofondateur et directeur technique de Varjo.

Donc, ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous téléporter, c’est du casque de réalité étendue de Varjo.