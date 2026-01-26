Société et culture

Nous soutenons des initiatives à fort impact qui renforcent la collectivité et contribuent à une société résiliente, conformément aux grandes priorités du Groupe BEI et au programme de l’UE, y compris la stratégie européenne pour une union de la préparation et le cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.

Nous conseillons également les pouvoirs publics sur les questions de renforcement de la résilience de la collectivité, ce qui passe notamment par l’adaptation aux changements climatiques et une approche participative de la préparation.