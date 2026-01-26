Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Société et culture

Renforcer la résilience, soutenir la collectivité et préserver la culture

Nous soutenons des initiatives à fort impact qui renforcent la collectivité et contribuent à une société résiliente, conformément aux grandes priorités du Groupe BEI et au programme de l’UE, y compris la stratégie européenne pour une union de la préparation et le cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.

Nous conseillons également les pouvoirs publics sur les questions de renforcement de la résilience de la collectivité, ce qui passe notamment par l’adaptation aux changements climatiques et une approche participative de la préparation.

Nos domaines d’intervention prioritaires

Aide humanitaire

À la suite de catastrophes humanitaires majeures, nous fournissons une aide ciblée qui témoigne de la valeur que l’Europe accorde à la solidarité. Ces dix dernières années, nos efforts humanitaires ont soutenu des millions de personnes dans le monde entier. Des partenariats avec des organisations non gouvernementales de confiance garantissent l’efficacité de cette aide et son impact durable.

Patrimoine culturel

L’Institut BEI, en partenariat avec Europa Nostra, soutient le programme des sept sites les plus menacés, qui protège les monuments et sites du patrimoine européen en danger. L’initiative bénéficie de la participation active et bénévole du personnel retraité de l’Institut BEI, dont les connaissances et le dévouement contribuent à son succès.

Sensibilisation des jeunes à l’action climatique et à la préparation aux catastrophes

Notre programme pilote, conçu conjointement avec les pouvoirs publics luxembourgeois, soutient la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques et à la préparation aux catastrophes. Le modèle est actuellement mis en place en Grèce grâce à un cofinancement de la Fondation européenne pour le climat, élargissant ainsi la portée et l’impact de cette initiative à travers l’Europe.

Adaptation humaine et résilience

Dans le cadre de la conférence Know Your Hazard (Connaître son risque), nous collaborons avec des innovateurs et des chercheurs afin de renforcer la préparation de l’Europe face aux risques climatiques. Grâce à des conférences, des formations, des partenariats et des études, dont l’une des plus importantes d’Europe sur l’adaptation à la hausse des températures menée avec le Human Adaptation Institute, nous fournissons des éléments concrets à même de guider les décisions politiques, comportementales et d’investissement.

Aide humanitaire

L’aide humanitaire est souvent le seul moyen de fournir un soutien lors d’une catastrophe. L’Institut BEI coopère avec des organisations non gouvernementales internationales afin d’assurer une réponse rapide et efficace, ainsi qu’une allocation stratégique des ressources. Nous fournissons une assistance tout au long du processus de relèvement après une catastrophe – des secours immédiats à la reconstruction à long terme des localités et des infrastructures touchées.

Nous aidons les populations par :

  • la mise à disposition de nourriture, d’eau potable et de fournitures médicales ;
  • la reconstruction de logements, d’écoles et d’équipements publics ;
  • une attention particulière accordée au soutien psychologique, en proposant des services d’accompagnement et des activités pour les enfants et les adultes.
  • la fourniture de matériel pédagogique, d’espaces sûrs pour les enfants et d’abris temporaires pour aider les victimes à commencer à reconstruire leur vie.
Un don de 750 000 euros de l’Institut BEI pour le soutien humanitaire à Gaza  
Notre impact

Dons informatiques en 2024

En 2025, l’Institut BEI, en collaboration avec la direction Systèmes d’information de la Banque, a renforcé son engagement en faveur de la durabilité et de l’inclusion numérique en élargissant son programme de dons informatiques. Cette initiative permet d’offrir des équipements déclassés (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables ou encore tablettes) à des écoles et des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union européenne et ailleurs.

1484

appareils informatiques donnés

56

écoles bénéficiaires

79

organisations à but non lucratif aidées

18

pays bénéficiaires dans l’ensemble de l’UE

Si vous souhaitez déposer une demande de matériel informatique, veuillez utiliser les formulaires suivants :

  • Établissements scolaires [EN], [FR]
  • Organismes [EN], [FR]