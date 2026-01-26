Société et culture

Nous soutenons des initiatives à fort impact qui renforcent la collectivité et contribuent à une société résiliente, conformément aux grandes priorités du Groupe BEI et au programme de l’UE, y compris la stratégie européenne pour une union de la préparation et le cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.
Nous conseillons également les pouvoirs publics sur les questions de renforcement de la résilience de la collectivité, ce qui passe notamment par l’adaptation aux changements climatiques et une approche participative de la préparation.
Nos domaines d’intervention prioritaires
Aide humanitaire
À la suite de catastrophes humanitaires majeures, nous fournissons une aide ciblée qui témoigne de la valeur que l’Europe accorde à la solidarité. Ces dix dernières années, nos efforts humanitaires ont soutenu des millions de personnes dans le monde entier. Des partenariats avec des organisations non gouvernementales de confiance garantissent l’efficacité de cette aide et son impact durable.
Patrimoine culturel
L’Institut BEI, en partenariat avec Europa Nostra, soutient le programme des sept sites les plus menacés, qui protège les monuments et sites du patrimoine européen en danger. L’initiative bénéficie de la participation active et bénévole du personnel retraité de l’Institut BEI, dont les connaissances et le dévouement contribuent à son succès.
Sensibilisation des jeunes à l’action climatique et à la préparation aux catastrophes
Notre programme pilote, conçu conjointement avec les pouvoirs publics luxembourgeois, soutient la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques et à la préparation aux catastrophes. Le modèle est actuellement mis en place en Grèce grâce à un cofinancement de la Fondation européenne pour le climat, élargissant ainsi la portée et l’impact de cette initiative à travers l’Europe.
Adaptation humaine et résilience
Dans le cadre de la conférence Know Your Hazard (Connaître son risque), nous collaborons avec des innovateurs et des chercheurs afin de renforcer la préparation de l’Europe face aux risques climatiques. Grâce à des conférences, des formations, des partenariats et des études, dont l’une des plus importantes d’Europe sur l’adaptation à la hausse des températures menée avec le Human Adaptation Institute, nous fournissons des éléments concrets à même de guider les décisions politiques, comportementales et d’investissement.
Notre impact
Dons informatiques en 2024
En 2025, l’Institut BEI, en collaboration avec la direction Systèmes d’information de la Banque, a renforcé son engagement en faveur de la durabilité et de l’inclusion numérique en élargissant son programme de dons informatiques. Cette initiative permet d’offrir des équipements déclassés (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables ou encore tablettes) à des écoles et des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union européenne et ailleurs.
1484
appareils informatiques donnés
56
écoles bénéficiaires
79
organisations à but non lucratif aidées
18
pays bénéficiaires dans l’ensemble de l’UE