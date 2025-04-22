La BEI soutient l’action climatique innovante sur les marchés émergents aux côtés de la société de capital-investissement LeapFrog Investments

EIB

BEI Monde s’engage à consacrer 60 millions de dollars à la stratégie d’investissement climatique de LeapFrog Investments, aux côtés de la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale, en marge des réunions de printemps à Washington.

LeapFrog vise à déployer 500 millions de dollars en faveur des technologies vertes en Afrique et en Asie.

Parmi les autres partenaires figurent la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale, la société d’investissement singapourienne Temasek et l’institution financière de développement de la Suisse.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accélère l’utilisation des technologies vertes en Afrique et en Asie en engageant 60 millions de dollars en faveur de la société de capital-investissement LeapFrog Investments (LeapFrog). L’engagement pris par la BEI, le bras financier de l’Union européenne, est destiné à la stratégie d’investissement climatique de LeapFrog, qui a également bénéficié du soutien de la Société financière internationale (IFC) du Groupe de la Banque mondiale, de la société d’investissement mondiale Temasek, basée à Singapour, et de l’institution financière de développement de la Confédération suisse (SIFEM).

LeapFrog prévoit de déployer 500 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie d’investissement climatique pour développer des outils et des technologies écologiques destinés aux consommateurs en Afrique et en Asie. Grâce à cette initiative, des millions de personnes devraient avoir accès à des transports, à de l’énergie, à une alimentation et à des logements plus écologiques et de meilleure qualité.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « L’annonce d’aujourd’hui est une illustration parfaite de partenariat public-privé et une déclaration forte sur la position dominante de l’Europe en matière d’action climatique. À la BEI, nous maintenons le cap et consolidons notre rôle de banque du climat. »

Les consommateurs d’Afrique et d’Asie du Sud et du Sud-Est représentent 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre qui pourrait atteindre 73 % d’ici à 2030 si une transition écologique n’est pas mise en place. Il est essentiel qu’au sein de ces marchés des capitaux soient orientés vers des mesures de lutte contre les changements climatiques pour favoriser une croissance économique durable et à long terme.

Un premier investissement dans le cadre de la stratégie d’investissement climatique de LeapFrog soutient Battery Smart, le plus grand fournisseur indien de batteries en tant que service pour les véhicules à deux et trois roues, offrant aux conducteurs une mobilité à faible émission de carbone. Parmi les autres secteurs intéressants figurent les panneaux solaires en toiture et la cuisson propre.

Andy Kuper, PDG et fondateur de LeapFrog Investments : « Les quatre milliards de consommateurs des marchés émergents représentent la moitié de l’humanité. Ils ont parfaitement le droit de prendre leur essor, mais, sans technologies et outils verts, leurs émissions totales feront exploser le budget carbone de la planète. C’est également là que se trouvent les possibilités les plus intéressantes, à savoir investir pour soutenir une transition générationnelle pour la majorité des consommateurs et des producteurs mondiaux. Nous sommes reconnaissants d’avoir l’appui de nos partenaires de longue date – la BEI, l’IFC et Temasek, pour mener à bien cette mission. »

La stratégie d’investissement climatique de LeapFrog a été reconnue aujourd’hui, lors des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, par les dirigeants du Groupe BEI et de LeapFrog, ainsi que par Mohamed Gouled, vice-président d’IFC chargé des Industries, et Dilhan Pillay, PDG de Temasek.

Informations générales

À propos du Groupe Banque européenne d’investissement :

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

À propos de LeapFrog Investments

LeapFrog investit dans des entreprises des secteurs de la santé, des services financiers et des solutions climatiques sur des marchés mondiaux à forte croissance. Ces entreprises génèrent un impact distinctif et des rendements solides, avec une croissance moyenne de 23 % par an, et proposent désormais des services essentiels à 537 millions de personnes dans 37 pays. La société a levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs institutionnels mondiaux, y compris un engagement de 500 millions de dollars de Temasek en faveur de LeapFrog et de ses fonds d’actions de croissance. LeapFrog a été classée deux fois par Fortune parmi les meilleures entreprises pour changer le monde, aux côtés d’Apple et de Novartis, et a été la première récipiendaire du prix « Pioneer in Impact » décerné par le Financial Times et l’IFC dans le cadre des « Transformational Business Awards ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web : www.leapfroginvest.com.