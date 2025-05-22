La crise du COVID-19 a enseigné au monde entier l’importance fondamentale de la coopération internationale dans la lutte contre les maladies. Cette coopération est toutefois mise à rude épreuve, tout comme les conditions nécessaires à son maintien. Le financement futur de la santé et de la science est aujourd’hui remis en question, et les coupes budgétaires dans l’aide au développement de la part de traditionnels donateurs sèment le doute sur notre capacité à prévenir et combattre les maladies infectieuses dans les pays les plus fragiles de la planète.

Pour garantir une résilience future face aux pandémies, il est indispensable de remédier à ces insuffisances. La clé de la réussite dans ce domaine réside dans de nouveaux partenariats innovants et solides entre les organisations multinationales, les institutions des secteurs public et privé, et la société civile. L’expérience récente nous enseigne que les grands partenariats mondiaux fonctionnent. C’est ainsi que nous sommes parvenus il y a cinq ans à surmonter le nationalisme vaccinal (l’appropriation de stocks limités) dans l’élaboration d’une réponse mondiale face au COVID-19.

Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins, qui réunit des entités publiques, privées et de la société civile, a travaillé en partenariat avec le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – la BEI est le bras financier de l’Union européenne, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE – pour mobiliser 600 millions d’euros (720 millions de dollars) de fonds de donateurs à l’appui de l’initiative Covax. Sans ce financement, Covax n’aurait pas pu avancer à la vitesse et à l’échelle qui ont permis en fin de compte de fournir près de deux milliards de doses de vaccin. Si plus de 100 pays (principalement) pauvres ont pu en bénéficier, c’est parce que nous avons eu la clairvoyance de répondre à la pandémie par la coopération.

Les bienfaits de cette démarche ne se sont pas limités à ces pays. Face à la pandémie, le mantra était : « personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas. » Davantage de fermetures généralisées et prolongées auraient entraîné des perturbations plus importantes encore des chaînes d’approvisionnement et de l’économie mondiale. Plus vite nous pouvions fournir un accès aux technologies de dépistage, de surveillance et de suivi des contacts, meilleure était notre capacité à détecter de nouveaux variants du virus et à nous adapter en conséquence. Ce sont des techniciens de laboratoires en Afrique du Sud qui ont été les premiers à identifier le fameux variant Omicron et à attirer l’attention sur celui-ci.