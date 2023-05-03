Mee Phommachan vit dans un petit village reculé au Laos. Elle se rend à Paksan, ville la plus proche où se tient un marché, pour y vendre ses produits – un trajet qui, par le passé, était loin d’être facile. « J’élève des canards et des poulets », explique-t-elle. « Il me fallait environ cinq heures pour arriver à Paksan, parce que la route était en très mauvais état. Il arrivait parfois que deux ou trois poulets meurent en chemin, ce qui me faisait perdre de l’argent. »

En juin 2020, la route traversant le village de Mee a été rénovée et asphaltée. Depuis lors, il ne faut plus qu’une heure pour rejoindre Paksan.

Désormais, Mee arrive plus vite au marché. Ses animaux survivent au trajet et ses légumes restent frais. « Il n’y a plus d’impact négatif sur mon activité. Désormais, comme je ne perds plus aucun animal, je n’ai plus de perte d’argent. Et mon bénéfice grandit. »

Mais ce n’est pas là la seule retombée positive de la nouvelle route. « Si les gens tombent malades et que leur vie est en danger, ils ont maintenant une chance de survivre, parce que la nouvelle route leur fait gagner du temps », précise Mee.

L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement ont aidé l’État laotien à procéder à la réfection de 1 400 km de routes non asphaltées dans six provinces du pays. L’amélioration du réseau routier assure désormais à plus de 1,6 million de personnes la sécurité de leurs déplacements.