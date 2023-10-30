Quand, il y a cinq ans, Sanket Jain, un journaliste indien, a commencé à suivre sur WhatsApp des travailleuses de proximité dans le domaine de la santé – les Accredited Social Health Activists ou ASHA –, il a été intrigué par les statuts qu’elles publiaient chaque jour. Par exemple « il faut nous faire part de votre grossesse » ou « contactez une travailleuse de santé ». Il a rapidement appris que les ASHA utilisaient WhatsApp pour lutter contre les fausses croyances encore très répandues dans les régions rurales d’Inde et pour améliorer la vie des femmes.

De fausses croyances profondément enracinées et, à différents degrés, préjudiciables : les villageoises pensaient par exemple qu’elles devaient absolument taire leur grossesse au moins pendant les trois ou quatre premiers mois. Ou que si elles mangeaient de la nourriture foncée, elles donneraient naissance à un enfant à la peau foncée. Ou encore, pour certaines, que les femmes enceintes ne devaient pas quitter leur maison pendant neuf mois, ce qui les empêchait de consulter un médecin.

Il a fallu du temps à Sanket Jain pour gagner la confiance de celles qui avaient reçu l’aide des ASHA, mais il a finalement été en mesure de publier dans la revue MIT Technology Review un reportage sur leur expérience intitulé « How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women » (Comment les travailleuses de santé indiennes se servent de WhatsApp pour sauver les femmes enceintes). Lorsque le reportage est paru, les ASHA l’ont remercié, car ce n’est qu’alors qu’elles ont réalisé à quel point leur travail était important. Et ensuite, beaucoup sont devenues plus actives encore sur WhatsApp. Ce type de motivation est essentiel, car il n’y a qu’une ASHA pour 1 000 personnes, supervisant plus de 70 tâches en lien avec la santé, et la majeure partie de leur travail n’est pas rémunérée.

Le sujet de Sanket Jain a été rejeté par 20 médias avant d’être accepté par la MIT Technology Review, mais la persévérance du journaliste a inspiré d’autres initiatives, comme une boîte de discussion pour aider les professionnels de santé en milieu rural à lutter contre la désinformation. Il a également reçu un appel de l’ancien directeur de communication de WhatsApp en Inde, qui a proposé d’organiser un atelier avec les ASHA pour permettre une meilleure utilisation de l’application.

Sanket Jain est lauréat du prix « Women’s Solutions Reporting », décerné dans le cadre des One World Media Awards, cérémonie célébrant les reportages sur le Sud global. Parrainé par la Banque européenne d’investissement et Plan International, le prix « Women’s Solutions Reporting » met à l’honneur des reportages sur des filles et des femmes qui sont parvenues à surmonter des difficultés afin de bénéficier d’un meilleur accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé, de faire face aux incidences des changements climatiques ou de protéger l’environnement.