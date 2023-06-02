Des milliards pour des investissements dans le monde

La stratégie Global Gateway transforme le pacte vert pour l’Europe en un pacte vert pour le monde. Elle vise à mobiliser 300 milliards d’euros d’investissements à l’échelle mondiale sur la période 2021-2027. Global Gateway aidera particulièrement les pays émergents à augmenter leurs raccordements électriques, leurs installations portuaires et leurs lignes ferroviaires, à moderniser leurs télécommunications et leurs infrastructures, ainsi qu’à accélérer leur transition numérique.

Branche de la Banque européenne d’investissement dédiée aux opérations en dehors de l’Union européenne, BEI Monde intervient dans le cadre de programmes tels que Global Gateway pour « renforcer l’impact et la visibilité des investissements de l’UE dans le monde », selon les termes de Werner Hoyer, président de la BEI. « Nous déployons sur le terrain davantage de banquiers, d’ingénieurs et d’économistes, qui travaillent au sein des délégations de l’UE, et nous œuvrons main dans la main avec la Commission européenne pour mettre en œuvre des politiques mondiales et régionales clés de l’Union européenne. »

Les accords de la Banque européenne d’investissement dans le cadre de Global Gateway reposeront sur des valeurs et normes européennes, des partenariats sur un pied d’égalité et sa Feuille de route de la banque du climat.

Global Gateway conjugue le financement d’infrastructures matérielles avec des activités de préparation à ce type d’investissement, telles que les cadres réglementaires, les normes, la formation aux technologies et le développement d’entreprises.

Quel mode de financement pour Global Gateway ?

La stratégie Global Gateway sera financée par l’Union européenne, ses États membres et la BEI. Elle visera également à catalyser des investissements du secteur privé. Le Fonds européen pour le développement durable Plus constitue le principal instrument financier pour favoriser l’investissement dans le cadre de Global Gateway. Il permettra de mobiliser jusqu’à 135 milliards d’euros dans divers secteurs couverts par Global Gateway. Il s’agit d’un outil innovant qui contribue à stimuler des investissements moyennant des garanties couvrant les risques inhérents à des projets de grande et petite dimension et des subventions combinées à des prêts à long terme.

Il est prévu de créer le Fonds Global Gateway d’un montant de 400 millions d’euros pour les investissements du secteur privé à fort impact. La BEI apportera 300 millions d’euros sur ses ressources propres à ce fonds. Ce concours, ainsi que les contributions du Fonds européen pour le développement durable Plus, devrait entraîner la mobilisation de plus de 4 milliards d’euros d’investissements.

Des investissements au service des partenaires

Global Gateway favorisera des relations qui permettent aux partenaires de maintenir leur compétitivité économique. Elle renforcera l’accès aux produits de base et, en contrepartie, proposera des partenariats aux pays à l’extérieur de l’Union européenne dans le cadre d’investissements dans les infrastructures. Tous les pays sont pénalisés lorsque les chaînes d’approvisionnement sont perturbées. Dans les pays qui subissent déjà de manière disproportionnée les effets des changements climatiques, la pénurie alimentaire et la faim, les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement mettent en danger les populations et les économies.

« Tout le monde parle de l’autonomie stratégique en Europe, mais nos partenaires veulent aussi la leur », a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, lors du Forum du Groupe BEI qui s’est tenu en février. « Ils souhaitent la résilience et l’indépendance. »

En savoir plus sur le soutien de la BEI à des projets routiers aidant à lutter contre les changements climatiques à Madagascar

L’indépendance plutôt que l’endettement

Les chiffres du Fonds monétaire international montrent que plus de la moitié des pays à faible revenu sont en situation de surendettement ou exposés à un tel risque. C’est le cas de nombreux pays en Afrique. Cette situation conduit à affecter des ressources du budget des dépenses publiques au remboursement de la dette, créant ainsi un cercle vicieux. L’initiative Global Gateway rend possible des investissements à des conditions attrayantes. Elle déploie des subventions, des prêts et une assistance technique pour permettre aux clients d’agir en tant que partenaires et de s’affranchir de la dépendance.



Global Gateway revêt un intérêt particulier pour les régions d’Afrique qui ont le plus de mal à opérer une transition écologique et numérique. En 2022, la Commission européenne a annoncé 150 milliards d’euros d’investissements financés par l’Union européenne au titre du paquet d’investissement Afrique-Europe. Cela représente environ 50 % du montant que Global Gateway vise à mobiliser.

« Global Gateway est avant tout un projet géopolitique qui cherche à positionner l’Europe sur un marché international compétitif », a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en décembre 2022, à l’occasion de la première réunion du comité Global Gateway. « Il s’agit là d’un instrument essentiel, car les investissements d’infrastructures sont au cœur de la géopolitique actuelle. Des partenaires du monde entier souhaitent travailler avec l’Europe. La première année de mise en œuvre met en évidence la demande pour des investissements durables qui placent l’autonomie stratégique de nos partenaires au cœur de notre offre. »

Ursula von der Leyen précise que Global Gateway est un élément essentiel de l’activité de l’Union européenne à l’échelle mondiale.

« La stratégie Global Gateway fait figure de modèle concernant la manière dont l’Europe peut établir des liens plus résilients avec le monde », affirme Ursula von der Leyen. « Nous soutiendrons des investissements intelligents dans des infrastructures de qualité, qui respectent les normes sociales et environnementales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l’Union européenne. »