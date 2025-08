L’Inde et la BEI

Nous avons appuyé la recherche et le développement dans le domaine vaccinal en Inde. La mise au point de vaccins a également bénéficié à d’autres régions du monde, notamment à l’Afrique subsaharienne. Nous avons aussi aidé l’Inde à se remettre de la pandémie de COVID-19 grâce à des dons qui ont permis d’acquérir du matériel médical et des services d’ambulance, de mettre en place des centres d’opérations d’urgence et de renforcer les campagnes de sensibilisation à la vaccination contre le coronavirus dans le pays.