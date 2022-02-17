Pour les fondateurs de rePurpose Global, l’énormité — et l’importance — du problème auquel ils étaient confrontés a pris corps lorsqu’ils se sont rendus sur le site de Deonar, l’une des plus grandes décharges au monde, située à Bombay, en Inde.

« D’un côté, des montagnes de plastique sur lesquelles se tenaient les collecteurs et collectrices triant les déchets valorisables et recyclables, et de l’autre, l’imposante silhouette urbaine de la capitale financière en plein essor de l’Inde », se souvient Peter Wang Hjemdahl, le fondateur de rePurpose Global.

Dans leur champ de vision se trouvaient à la fois les tours de verre et leurs cols blancs dont la consommation engendrait les déchets, et des personnes cherchant à en tirer de quoi survivre. « C’est ce contraste qui nous a poussés à agir, à établir une passerelle entre ces deux mondes », témoigne Peter.

Peter, Svanika Balasubramanian et Aditya Siroya, qui ont tous trois fondé l’entreprise, travaillaient sur un projet dans le cadre de leurs études de premier cycle à la Wharton School of Business de l’université de Pennsylvanie. Ils participaient à un concours d'études de cas, dans lequel il fallait trouver comment doubler le revenu de 10 millions de personnes qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté dans les bidonvilles du monde entier

« Cette question a piqué notre curiosité. Nous l’avons vraiment creusée et avons découvert que le ramassage des déchets était l’un des emplois les plus répandus parmi les populations démunies des villes aujourd’hui », poursuit Peter. « Dans le monde entier, des centaines de millions de travailleurs du secteur informel pratiquent quotidiennement le recyclage sauvage.

En outre, le volume que représentent les déchets plastiques donne le vertige, et les préjudices qu’ils causent sont nombreux et de natures très diverses. Un article du National Geographic paru en 2018 sur le sujet expose le problème sans fioritures : la planète doit traiter 9,2 milliards de tonnes de plastique.

« Sur ce total, plus de 6,9 milliards de tonnes deviennent des déchets. Mais 6,3 milliards de tonnes de ces détritus n’atteignent jamais un bac de recyclage — un chiffre qui a stupéfié les scientifiques qui ont effectué ces calculs en 2017. »