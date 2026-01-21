La Facilité d’investissement pour l’Asie et le Pacifique (APIF) est un mécanisme régional de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social, dans la région.

Financée au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde, l’APIF vise à mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets d’infrastructures essentiels en Asie et dans le Pacifique. Ce mécanisme cadre avec les objectifs du programme indicatif pluriannuel 2021-2027 pour l’Asie et le Pacifique.

APIF succède aux trois dispositifs infrarégionaux suivants : Facilité d’investissement pour l’Asie (FIA), Facilité d'investissement pour l'Asie centrale (FIAC), Facilité d’investissement pour le Pacifique (FIP).