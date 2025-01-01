Pour lutter contre les changements climatiques, il faut des solutions propres et économes en énergie. C’est pourquoi, en collaboration avec la Commission européenne, nous avons créé Desiree, un programme destiné à mobiliser des investissements dans des projets de petite dimension qui répondent à cette exigence, en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine.
Actuellement, ces investissements sont limités en raison d’un manque d’accès aux financements locaux, de connaissances techniques restreintes et d’une augmentation des coûts initiaux.
Le programme a pour mission de mobiliser des investissements du secteur privé à l’appui de l’efficacité énergétique et de l’électrification des infrastructures sociales dans ces régions. Nous pouvons également aider à concevoir et à financer des programmes de gestion de la demande pour une utilisation plus efficace des ressources énergétiques.
Desiree contribue à la stratégie Global Gateway de l’UE en favorisant une croissance socio-économique durable et inclusive dans une sélection de pays partenaires, grâce à la fourniture de solutions propres, respectueuses du climat et économes en énergie. Le programme met l’accent sur des segments de marché spécifiques en promouvant des modèles économiques innovants pour les ménages et les petites entreprises ainsi que pour les infrastructures sociales. Stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans ces pays contribuera directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur secteur énergétique.
Un programme créé par :
Comment fonctionne le programme Desiree
Desiree aide à lever les obstacles à l’investissement en proposant un panachage des ressources, autrement dit une combinaison d’instruments techniques et financiers :
- de l’assistance technique pour amorcer, élaborer et mettre en œuvre des projets ;
- des aides non remboursables pour concevoir, réaliser et exploiter des projets ;
- des prêts à des conditions favorables pour atténuer les risques inhérents aux prêts commerciaux ;
- des financements directs de la BEI.
Découvrez comment fonctionnent les mécanismes de panache des ressources de l’UE.
Desiree cible des projets novateurs faisant appel à de nouveaux modèles économiques et à de nouvelles technologies qui sont faciles à déployer et à appliquer à d’autres projets. Le programme soutient plus spécifiquement :
- l’établissement et l’exploitation de super-sociétés de services énergétiques, appelées également « super-SSE » ;
- la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique ciblant la consommation des ménages et des entreprises, grâce à une meilleure gestion de la demande par les entreprises de services publics ;
- des approches innovantes de réduction des risques, des programmes d’incitation et l’application à plus grande échelle de modèles économiques du secteur privé pour l’électrification durable des infrastructures sociales, telles que les hôpitaux et les écoles.
Le programme Desiree s’adresse aux types d’entreprises suivants :
- les super-SSE
Nous appuyons la mise en place ou le renforcement des super-SSE dans les pays cibles. En règle générale, les super-SSE sont des entités soutenues par l’État, qui interviennent en tant que promoteurs et facilitateurs de projets, principalement pour le secteur public, mais également, dans certains cas exceptionnels, pour le secteur privé, s’il existe un besoin public manifeste ;
- les SSE (sociétés de services énergétiques), les banques intermédiaires et les entreprises de services publics
Desiree soutient des projets de gestion de la demande, dans le but d’optimiser la consommation d’énergie par les consommateurs finals. Il a été constaté qu’une consommation d’énergie efficace, en particulier de la part des gros consommateurs, permettait de réaliser d’importantes économies de ressources énergétiques ;
- les partenariats public-privé pour les infrastructures sociales
Le manque d’accès à des sources d’électricité fiables menace les secteurs de l’éducation et de la santé dans les communautés rurales du monde entier. Desiree joue un rôle crucial dans la création de partenariats public-privé. Ces partenariats peuvent atténuer les risques et appuyer l’adoption plus large de modèles économiques du secteur privé pour l’électrification des infrastructures sociales, telles que les écoles et les établissements de santé.
Portée géographique
Des projets en Équateur, en Inde, en Côte d’Ivoire, au Kenya et en Ouganda sont actuellement à l’étude pour bénéficier d’un appui au titre de Desiree.
Le programme est également ouvert à des projets dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, d’Asie et d’Amérique latine.
Comment obtenir un appui ?
Renseignez-vous pour savoir si votre projet est admissible à un appui au titre de Desiree.
Desiree en action
Notre équipe peut soutenir un large éventail de projets. En voici quelques exemples :
- électrification d’établissements de santé et d’enseignement à partir de sources d’énergies renouvelables ;
- technologies relatives à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables pour les petites et moyennes entreprises ;
- établissement et exploitation de super-SSE ;
- titrisation de portefeuilles de prêts aux SSE.
En quoi consiste le panachage des ressources ?
Le panachage des ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont allouées et de renforcer leur impact global sur le développement.