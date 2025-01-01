Pour lutter contre les changements climatiques, il faut des solutions propres et économes en énergie. C’est pourquoi, en collaboration avec la Commission européenne, nous avons créé Desiree, un programme destiné à mobiliser des investissements dans des projets de petite dimension qui répondent à cette exigence, en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine.

Actuellement, ces investissements sont limités en raison d’un manque d’accès aux financements locaux, de connaissances techniques restreintes et d’une augmentation des coûts initiaux.

Le programme a pour mission de mobiliser des investissements du secteur privé à l’appui de l’efficacité énergétique et de l’électrification des infrastructures sociales dans ces régions. Nous pouvons également aider à concevoir et à financer des programmes de gestion de la demande pour une utilisation plus efficace des ressources énergétiques.

Desiree contribue à la stratégie Global Gateway de l’UE en favorisant une croissance socio-économique durable et inclusive dans une sélection de pays partenaires, grâce à la fourniture de solutions propres, respectueuses du climat et économes en énergie. Le programme met l’accent sur des segments de marché spécifiques en promouvant des modèles économiques innovants pour les ménages et les petites entreprises ainsi que pour les infrastructures sociales. Stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans ces pays contribuera directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur secteur énergétique.

Un programme créé par :