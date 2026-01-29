Ce que vous devez savoir

Nos investissements dans le logement améliorent les conditions de vie dans toute l’Europe. Notre action ces cinq dernières années (2021-2025) :

plus de 84 000 nouveaux logements construits

plus de 580 000 logements rénovés

Grâce à nos projets dans toute l’Union européenne, nous traitons la question de l’accessibilité économique du logement tout en promouvant la durabilité et l’efficacité énergétique.