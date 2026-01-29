Ce que vous devez savoir

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Comprendre les défis et les solutions en matière de logement en Europe

Trouvez des travaux de recherche et des données qui peuvent vous aider à comprendre les tendances sur le marché du logement en vous appuyant sur les analyses de la BEI et des sources clés de l’UE, et découvrez comment relever ces défis au moyen de solutions de financement et d’un soutien consultatif spécifiques.

Financements et conseils pour votre projet de logement

Que vous soyez une petite entreprise, une jeune pousse (une « start-up »), une grande entreprise ou une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider.

Découvrez nos solutions  

Défis en matière de logement en Europe

Le secteur européen du logement fait face à des défis sans précédent qui touchent des millions de citoyens et citoyennes : coût du logement en hausse, accessibilité économique réduite, infrastructures vieillissantes ou encore efficacité énergétique en baisse.

Le coût du logement augmente plus vite que les revenus

Le coût du logement augmente de plus en plus rapidement que les revenus des ménages, l’écart s’étant creusé de manière spectaculaire depuis 2019.

  • L’accessibilité économique des logements s’est détériorée, rendant l’accession à la propriété difficile, en particulier pour les primo-accédants.
  • Le ratio prix/revenus a fortement augmenté depuis 2019 et a connu une accélération pendant la pandémie.
  • En 2022, se loger était devenu quasiment 20 % moins abordable qu’en 2015.

Un parc immobilier européen vieillissant

Ce graphique ventile le parc immobilier Europe par période de construction. Les bâtiments construits au cours des décennies passées consomment en général plus d’énergie et sont plus coûteux à entretenir.

  • Près de 50 % des logements de l’UE ont été construits avant 1980 et nécessitent donc des rénovations importantes.
  • Seule une petite fraction des bâtiments ont été construits après 2011.
  • Les besoins de rénovation peuvent permettre d’améliorer l’efficacité énergétique.

Déficit d’innovation dans le secteur européen de la construction

Les entreprises de construction sont moins susceptibles d'innover que la moyenne des entreprises de l’UE, ce qui pèse sur la productivité du secteur.

  • 76 % des entreprises de construction n’innovent pas, contre 68 % tous secteurs confondus.
  • Moins de 7 % des entreprises de construction créent des innovations de rupture.
  • Seule une entreprise de construction sur 4 met en œuvre une forme quelconque d’innovation.

Notre réponse

Relever les défis de l’Europe en matière de logement

Le Groupe BEI relève ces défis au moyen d’investissements et de partenariats stratégiques dans toute l’UE.

Nos investissements dans le logement améliorent les conditions de vie dans toute l’Europe. Notre action ces cinq dernières années (2021-2025) :

  • plus de 84 000 nouveaux logements construits
  • plus de 580 000 logements rénovés

Grâce à nos projets dans toute l’Union européenne, nous traitons la question de l’accessibilité économique du logement tout en promouvant la durabilité et l’efficacité énergétique.

Principales publications

24 juin 2024

Promoting gender equality in public social housing

By showcasing Valencia’s ambitious gender-inclusive social housing project, the report demonstrates the integration of gender perspectives in public housing.

18 mars 2024

Sustainable innovation

The European Investment Bank is working hard to improve water and address the lack of affordable housing, while also supporting EU enlargement countries.

1 juillet 2020

Logement social et intermédiaire – Tour d’horizon 2020

Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine du logement social et intermédiaire.

Plus de données et de ressources

Découvrez des statistiques clés, des articles de recherche et des ressources pratiques sur le logement en Europe pour soutenir votre projet dans le domaine.

Données et travaux de recherche sur le logement

Ressources pour le secteur du logement

Études de cas

Quelques exemples de la manière dont la BEI finance le logement abordable et durable

    13 janvier 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.

  • 21 juillet 2025

    Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie

    La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.

  • 3 juillet 2025

    Comment financer le logement abordable et durable

    Découvrez les modèles de financement de la BEI qui pallient le déficit de logements accessibles en Europe et réduisent la facture énergétique

  • 26 juin 2025

    Convergence entre climat et facture énergétique

    L’efficacité énergétique, clé importante pour la lutte climatique, stimule l’innovation faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.

  • 19 juin 2025

    L’innovation, un atout pour la construction

    Des entreprises pionnières en Europe investissent dans le numérique et l’innovation afin d’accroître l’offre de logements abordables et durables

  • 16 juin 2025

    Crise du logement : motifs et solutions

    La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités

  • 3 décembre 2024

    Des logements à Malte

    Un projet innovant de logement social à Malte répond à la demande croissante et à l’enjeu de durabilité.

  • 27 novembre 2024

    Beaucoup d’habitations en location

    La disponibilité de logements abordables à Vienne et dans d’autres villes du pays n’est pas le fruit du hasard, mais d’un système centenaire conçu avec soin.

  • 22 novembre 2024

    Un logement pour déployer ses ailes

    À Chypre, les étudiants peinent à trouver un logement abordable. Une université et une municipalité s’attaquent à ce problème en construisant des habitations.

Dernières actualités

La BEI soutient de nouveaux investissements dans le logement abordable et durable 

    27 janvier 2026

    Germany: Europe invests in Regensburg - EIB financing of €80 million for modern, energy‑efficient, affordable housing

    The EIB has granted a loan for €80 million to support Stadtbau‑GmbH Regensburg’s multi‑year investment programme for housing construction. The total volume of investment will be around €175 million, and will finance both new housing and energy efficiency renovations of urban rental units.

  • 16 décembre 2025

    Plan européen pour des logements abordables : le Groupe BEI double ses financements pour les porter à 6 milliards d’euros

    Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a décidé de doubler le volume de ses financements à l’appui du logement dans le cadre du train de mesures pour le logement présenté par la Commission européenne. Le Groupe BEI a considérablement augmenté son volume de financement pour des logements abordables et durables, dans le droit fil du plan de la Commission, principalement axé sur l’innovation, la rénovation et la construction de nouveaux logements. Ce volume sera encore revu à la hausse l’année prochaine avec un soutien financier et consultatif renforcé de la BEI à l’ensemble des États membres et la mobilisation de fonds de l’Union européenne.

  • 26 novembre 2025

    Vice-President Tsakiris: Turning vision into homes: Slovenia’s affordable housing journey

    Ioannis Tsakiris, vice-president of the EIB, spoke at the "Turning vision into homes: Slovenia's affordable housing journey" housing event in Slovenia.

  • 30 octobre 2025

    Le nouveau plan d’action pour le logement : un système révolutionnaire

    Le secteur européen du logement fait face à des défis sans précédent qui touchent des millions de citoyens et citoyennes.

  • 23 octobre 2025

    Le Groupe BEI approuve une enveloppe de 9,2 milliards d’euros en faveur du logement, de la sécurité énergétique et de la santé des enfants

    Les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont donné leur aval pour de nouveaux financements totalisant 9,2 milliards d’euros. Ces ressources serviront à accroître l’innovation dans le secteur du logement, renforcer la sécurité énergétique et soutenir les systèmes de soins de santé et d’approvisionnement en eau dans toute l’Europe.

  • 24 septembre 2025

    France : La Banque Postale et la BEI s’associent pour accélérer la rénovation énergétique du logement social et des bâtiments publics

    À l’occasion du salon H’expo à Paris, La Banque Postale et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la signature d’une première tranche de 100 millions d’euros, sur une enveloppe de financement d’un montant total de 300 millions d’euros, dédiée au financement de la rénovation énergétique des logements sociaux et des bâtiments du secteur public et de l’économie sociale. Ce partenariat vise à soutenir la transition énergétique et à répondre aux enjeux climatiques et sociaux majeurs du secteur.

  • 18 septembre 2025

    Portugal : la BEI approuve un prêt-cadre de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable

    Le Portugal et la BEI ont signé la première tranche de 450 millions d’euros d’un prêt-cadre historique de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable. Cet accord stratégique marque une avancée majeure pour relever les défis du Portugal en matière de logement tout en promouvant l’inclusion sociale, la cohésion territoriale et la durabilité environnementale.

  • 27 août 2025

    La BEI approuve 16 milliards d’euros pour de nouveaux financements, dont un soutien supplémentaire à la sécurité énergétique et au logement en Ukraine

    Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a donné son aval pour 16 milliards d’euros de nouveaux financements destinés à soutenir la sécurité énergétique et la résilience de l’Ukraine, le renforcement de la transition écologique en Europe, la compétitivité, l’aménagement urbain et la consolidation des partenariats mondiaux.

  • 7 août 2025

    Kenya : le logement abordable progresse grâce au soutien de BEI Monde

    Le soutien financier de la Banque européenne d’investissement (BEI) au premier fonds de logements verts et abordables du groupe IHS au Kenya porte déjà ses fruits. Par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans le développement, 21,5 millions d’euros de financement en fonds propres ont été engagés dans le fonds IHS Kenya Green Housing pour la construction et l’acquisition de logements économes en énergie et abordables au Kenya.

Événements

Explorez les événements passés et à venir consacrés au logement