Ce que vous devez savoir

Trouvez des travaux de recherche et des données qui peuvent vous aider à comprendre les tendances sur le marché du logement en vous appuyant sur les analyses de la BEI et des sources clés de l’UE, et découvrez comment relever ces défis au moyen de solutions de financement et d’un soutien consultatif spécifiques.
Financements et conseils pour votre projet de logement
Que vous soyez une petite entreprise, une jeune pousse (une « start-up »), une grande entreprise ou une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider.
Défis en matière de logement en Europe
Le secteur européen du logement fait face à des défis sans précédent qui touchent des millions de citoyens et citoyennes : coût du logement en hausse, accessibilité économique réduite, infrastructures vieillissantes ou encore efficacité énergétique en baisse.
Le coût du logement augmente plus vite que les revenus
Le coût du logement augmente de plus en plus rapidement que les revenus des ménages, l’écart s’étant creusé de manière spectaculaire depuis 2019.
- L’accessibilité économique des logements s’est détériorée, rendant l’accession à la propriété difficile, en particulier pour les primo-accédants.
- Le ratio prix/revenus a fortement augmenté depuis 2019 et a connu une accélération pendant la pandémie.
- En 2022, se loger était devenu quasiment 20 % moins abordable qu’en 2015.
Un parc immobilier européen vieillissant
Ce graphique ventile le parc immobilier Europe par période de construction. Les bâtiments construits au cours des décennies passées consomment en général plus d’énergie et sont plus coûteux à entretenir.
- Près de 50 % des logements de l’UE ont été construits avant 1980 et nécessitent donc des rénovations importantes.
- Seule une petite fraction des bâtiments ont été construits après 2011.
- Les besoins de rénovation peuvent permettre d’améliorer l’efficacité énergétique.
Déficit d’innovation dans le secteur européen de la construction
Les entreprises de construction sont moins susceptibles d'innover que la moyenne des entreprises de l’UE, ce qui pèse sur la productivité du secteur.
- 76 % des entreprises de construction n’innovent pas, contre 68 % tous secteurs confondus.
- Moins de 7 % des entreprises de construction créent des innovations de rupture.
- Seule une entreprise de construction sur 4 met en œuvre une forme quelconque d’innovation.
Notre réponse
Relever les défis de l’Europe en matière de logement
Le Groupe BEI relève ces défis au moyen d’investissements et de partenariats stratégiques dans toute l’UE.
Nos investissements dans le logement améliorent les conditions de vie dans toute l’Europe. Notre action ces cinq dernières années (2021-2025) :
- plus de 84 000 nouveaux logements construits
- plus de 580 000 logements rénovés
Grâce à nos projets dans toute l’Union européenne, nous traitons la question de l’accessibilité économique du logement tout en promouvant la durabilité et l’efficacité énergétique.
Principales publications
Promoting gender equality in public social housing
By showcasing Valencia’s ambitious gender-inclusive social housing project, the report demonstrates the integration of gender perspectives in public housing.
Sustainable innovation
The European Investment Bank is working hard to improve water and address the lack of affordable housing, while also supporting EU enlargement countries.
Logement social et intermédiaire – Tour d’horizon 2020
Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine du logement social et intermédiaire.
-
Affordable homes bring key workers closer to Prague
De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.
-
Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie
La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.
-
Comment financer le logement abordable et durable
Découvrez les modèles de financement de la BEI qui pallient le déficit de logements accessibles en Europe et réduisent la facture énergétique
-
Convergence entre climat et facture énergétique
L’efficacité énergétique, clé importante pour la lutte climatique, stimule l’innovation faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.
-
L’innovation, un atout pour la construction
Des entreprises pionnières en Europe investissent dans le numérique et l’innovation afin d’accroître l’offre de logements abordables et durables
-
Crise du logement : motifs et solutions
La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités
-
Des logements à Malte
Un projet innovant de logement social à Malte répond à la demande croissante et à l’enjeu de durabilité.
-
Beaucoup d’habitations en location
La disponibilité de logements abordables à Vienne et dans d’autres villes du pays n’est pas le fruit du hasard, mais d’un système centenaire conçu avec soin.
-
Un logement pour déployer ses ailes
À Chypre, les étudiants peinent à trouver un logement abordable. Une université et une municipalité s’attaquent à ce problème en construisant des habitations.
-
Germany: Europe invests in Regensburg - EIB financing of €80 million for modern, energy‑efficient, affordable housing
The EIB has granted a loan for €80 million to support Stadtbau‑GmbH Regensburg’s multi‑year investment programme for housing construction. The total volume of investment will be around €175 million, and will finance both new housing and energy efficiency renovations of urban rental units.
-
Plan européen pour des logements abordables : le Groupe BEI double ses financements pour les porter à 6 milliards d’euros
Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a décidé de doubler le volume de ses financements à l’appui du logement dans le cadre du train de mesures pour le logement présenté par la Commission européenne. Le Groupe BEI a considérablement augmenté son volume de financement pour des logements abordables et durables, dans le droit fil du plan de la Commission, principalement axé sur l’innovation, la rénovation et la construction de nouveaux logements. Ce volume sera encore revu à la hausse l’année prochaine avec un soutien financier et consultatif renforcé de la BEI à l’ensemble des États membres et la mobilisation de fonds de l’Union européenne.
-
Vice-President Tsakiris: Turning vision into homes: Slovenia’s affordable housing journey
Ioannis Tsakiris, vice-president of the EIB, spoke at the "Turning vision into homes: Slovenia's affordable housing journey" housing event in Slovenia.
-
Le nouveau plan d’action pour le logement : un système révolutionnaire
Le secteur européen du logement fait face à des défis sans précédent qui touchent des millions de citoyens et citoyennes.
-
Le Groupe BEI approuve une enveloppe de 9,2 milliards d’euros en faveur du logement, de la sécurité énergétique et de la santé des enfants
Les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont donné leur aval pour de nouveaux financements totalisant 9,2 milliards d’euros. Ces ressources serviront à accroître l’innovation dans le secteur du logement, renforcer la sécurité énergétique et soutenir les systèmes de soins de santé et d’approvisionnement en eau dans toute l’Europe.
-
France : La Banque Postale et la BEI s’associent pour accélérer la rénovation énergétique du logement social et des bâtiments publics
À l’occasion du salon H’expo à Paris, La Banque Postale et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la signature d’une première tranche de 100 millions d’euros, sur une enveloppe de financement d’un montant total de 300 millions d’euros, dédiée au financement de la rénovation énergétique des logements sociaux et des bâtiments du secteur public et de l’économie sociale. Ce partenariat vise à soutenir la transition énergétique et à répondre aux enjeux climatiques et sociaux majeurs du secteur.
-
Portugal : la BEI approuve un prêt-cadre de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable
Le Portugal et la BEI ont signé la première tranche de 450 millions d’euros d’un prêt-cadre historique de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable. Cet accord stratégique marque une avancée majeure pour relever les défis du Portugal en matière de logement tout en promouvant l’inclusion sociale, la cohésion territoriale et la durabilité environnementale.
-
La BEI approuve 16 milliards d’euros pour de nouveaux financements, dont un soutien supplémentaire à la sécurité énergétique et au logement en Ukraine
Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a donné son aval pour 16 milliards d’euros de nouveaux financements destinés à soutenir la sécurité énergétique et la résilience de l’Ukraine, le renforcement de la transition écologique en Europe, la compétitivité, l’aménagement urbain et la consolidation des partenariats mondiaux.
-
Kenya : le logement abordable progresse grâce au soutien de BEI Monde
Le soutien financier de la Banque européenne d’investissement (BEI) au premier fonds de logements verts et abordables du groupe IHS au Kenya porte déjà ses fruits. Par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans le développement, 21,5 millions d’euros de financement en fonds propres ont été engagés dans le fonds IHS Kenya Green Housing pour la construction et l’acquisition de logements économes en énergie et abordables au Kenya.
-
EIB Group housing roadshow
A series of events across Europe to present the EIB Group affordable and sustainable housing
-
Forum 2025 du Groupe BEI
Investir dans une Europe plus durable et plus sûre
-
Atelier technique
Élaborer des stratégies concrètes pour élargir l’offre de logements abordables et durables
-
Renforcement du soutien au logement abordable et durable
Cette première réunion était axée sur l’exploration des principaux obstacles administratifs, économiques et financiers ainsi que des leviers pour débloquer les investissements.