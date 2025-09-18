Portugal : la BEI approuve un prêt-cadre de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable

EIB

La Banque européenne d’investissement a approuvé un prêt-cadre de 1,34 milliard d’euros pour appuyer la construction et la rénovation d’environ 12 000 logements abordables au Portugal.

La République portugaise et la BEI ont signé ce jour la première tranche, d’un montant de 450 millions d’euros, du financement total approuvé.

L’accord contribue à répondre aux besoins en matière de logement dans le pays tout en favorisant l’inclusion sociale, la cohésion territoriale et la durabilité environnementale.

La République portugaise et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé la première tranche de 450 millions d’euros d’un prêt-cadre de 1,34 milliard d’euros. La BEI a approuvé ce prêt-cadre historique pour cofinancer le programme d’investissement dans le logement abordable au Portugal. Cet accord stratégique marque une avancée majeure pour relever les défis du Portugal en matière de logement tout en promouvant l’inclusion sociale, la cohésion territoriale et la durabilité environnementale.

Le prêt-cadre de la BEI servira dans son intégralité à soutenir la construction et la rénovation d’environ 12 000 logements locatifs abordables dans l’ensemble du pays, contribuant ainsi à créer un parc immobilier à long terme dont les loyers sont inférieurs aux prix du marché.

Les investissements satisferont à des critères d’efficacité énergétique et de résilience face aux changements climatiques. De cette manière, les logements neufs et rénovés contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux du Portugal et de l’Union européenne.

La cérémonie de signature de la première tranche de 450 millions d’euros a eu lieu aujourd’hui à Lisbonne au Palácio de São Bento, la résidence officielle du Premier ministre du Portugal.

Miguel Pinto Luz, ministre des infrastructures et du logement : « Apporter une solution au défi du logement est une priorité absolue pour ce gouvernement. La BEI est un partenaire clé dans ce domaine si important pour le pays. Avec ce financement de 1,34 milliard d’euros, nous disposons d’un outil supplémentaire pour le logement au Portugal. Ce sont environ 12 000 logements plus abordables, à des prix inférieurs à ceux du marché, que nous voulons mettre à la disposition des familles dans notre pays le plus rapidement possible. »

Joaquim Miranda Sarmento, ministre d’État et ministre des finances : « Nous avons fait un très grand pas en avant aujourd’hui concernant le financement de la construction et de la rénovation de logements publics au Portugal, un objectif auquel le gouvernement est attaché depuis le début de son mandat, avec l’appui d’entités qui, comme la Banque européenne d’investissement, jouent un rôle essentiel dans ce processus. Je tiens également à saluer le rôle extraordinaire que la BEI a joué dans le développement du Portugal au cours des quarante dernières années, en finançant et en soutenant des centaines de projets publics et privés. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « À la Banque européenne d’investissement, nous pensons que tout le monde doit pouvoir accéder à un logement sûr, durable et abordable. Le logement abordable est essentiel non seulement pour la cohésion sociale, mais aussi pour la compétitivité économique, la résilience face aux changements climatiques et le développement urbain durable. Avec ce nouvel accord de financement, nous renforçons notre partenariat stratégique avec le gouvernement portugais. Ce partenariat permettra de fournir des milliers de logements, d’élargir l’accès à l’habitat abordable et de renforcer les efforts déployés par le Portugal pour bâtir une économie plus inclusive, promouvoir un développement territorial équilibré et contribuer à l’action pour le climat grâce à des habitations efficaces sur le plan énergétique. »

Le projet participe au renforcement de la cohésion socioéconomique et territoriale et au soutien de l’action en faveur du climat, deux des priorités stratégiques du Groupe BEI et des objectifs transversaux énoncés dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027.

Le projet bénéficiera également d’un financement au titre du plan pour la reprise et la résilience (PRR) du Portugal. Les contributions combinées de l’UE/du PRR et de la BEI couvriront environ 90 % du coût total des investissements, le financement de la BEI en représentant 75 %.

À propos du programme national de logement abordable du Portugal

Le programme national pour la promotion de logements publics abordables du Portugal représente un investissement public de 1,8 milliard d’euros à l’horizon 2030. Cette pierre angulaire de la stratégie du gouvernement vise à soutenir les familles dont les revenus sont insuffisants pour accéder à des locations aux prix du marché. Le programme est cofinancé par la BEI et mis en œuvre par l’IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana), un organisme public relevant de l’administration publique portugaise chargée de la politique nationale du logement.

À propos de l’engagement de la BEI en faveur du renforcement du secteur européen du logement

Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne, les gouvernements nationaux, les villes et les banques de promotion économique pour renforcer le secteur du logement en Europe, apportant les financements et le savoir-faire nécessaires pour construire plus de logements innovants, économes en énergie et abordables. Le Groupe BEI fonde son approche en matière de logement abordable sur trois priorités essentielles : soutien à des techniques de construction innovantes et durables, rénovation du parc de logements vieillissant en Europe et construction de nouveaux logements abordables.

Pour accélérer les progrès, le Groupe BEI a lancé un plan d’action pour le logement visant à accroître les financements, à offrir un accompagnement de bout en bout et à mettre des solutions plus rapidement sur le marché. Pour faciliter l’accès des autorités locales, des promoteurs et des collectivités à cet appui, le Groupe a créé le portail en ligne Des logements plus nombreux et de meilleure qualité. Il permet aux parties prenantes du secteur du logement de bénéficier des conseils, des financements et des subventions dont elles ont besoin.

Pour une vue d’ensemble des initiatives du Groupe BEI en faveur du logement abordable en Europe, consultez Des logements plus nombreux et de meilleure qualité.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Au Portugal, en 2024, le Groupe BEI a signé 2,1 milliards d’euros de nouveaux financements pour des projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.