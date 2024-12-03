Chaque année, Malte attire plus de 2,5 millions de touristes. Ils injectent beaucoup d’argent, mais ils font grimper les prix de l’immobilier et rendent les logements de plus en plus inaccessibles pour les habitants. C’est un problème pour Malte, qui figure parmi les plus petits pays au monde (au dixième rang), tout en étant l’un des plus peuplés, au neuvième rang mondial pour la densité de population. La pandémie de COVID-19 et la hausse des coûts de l’énergie ont rendu le besoin de logements abordables encore plus aigu.

Malita Investments s’emploie à remédier à ce problème critique depuis 2016. L’institution semi-publique prévoit de livrer 752 appartements et 698 places de stationnement et garages d’ici à 2026.

Sa directrice générale, Jennifer Falzon, joue un rôle moteur dans la mise en œuvre de ce projet. Elle est chargée de diriger la construction de logements pour celles et ceux qui ont du mal à trouver un logement stable ou paient un loyer qui absorbe une grande partie de leur salaire.

L’objectif est d’aider les habitants à bénéficier de conditions de vie stables et autonomes tout en répondant au besoin urgent de logements abordables.

« L’autorité maltaise chargée du logement évalue la situation financière et les progrès des candidats », déclare Jennifer Falzon. « Les évaluations sont menées à intervalles réguliers, et dès qu’une famille peut acheter son propre bien, l’autorité chargée du logement met l’appartement à la disposition d’une autre personne dans le besoin. »

« Nous voulons faire en sorte que celles et ceux qui en ont le plus besoin puissent bénéficier de ce projet », déclare Jean-Charles Flaus, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement. Le concours de la Banque représente la moitié du coût du projet.