Chaque année, Malte attire plus de 2,5 millions de touristes. Ils injectent beaucoup d’argent, mais ils font grimper les prix de l’immobilier et rendent les logements de plus en plus inaccessibles pour les habitants. C’est un problème pour Malte, qui figure parmi les plus petits pays au monde (au dixième rang), tout en étant l’un des plus peuplés, au neuvième rang mondial pour la densité de population. La pandémie de COVID-19 et la hausse des coûts de l’énergie ont rendu le besoin de logements abordables encore plus aigu.
Malita Investments s’emploie à remédier à ce problème critique depuis 2016. L’institution semi-publique prévoit de livrer 752 appartements et 698 places de stationnement et garages d’ici à 2026.
Sa directrice générale, Jennifer Falzon, joue un rôle moteur dans la mise en œuvre de ce projet. Elle est chargée de diriger la construction de logements pour celles et ceux qui ont du mal à trouver un logement stable ou paient un loyer qui absorbe une grande partie de leur salaire.
L’objectif est d’aider les habitants à bénéficier de conditions de vie stables et autonomes tout en répondant au besoin urgent de logements abordables.
« L’autorité maltaise chargée du logement évalue la situation financière et les progrès des candidats », déclare Jennifer Falzon. « Les évaluations sont menées à intervalles réguliers, et dès qu’une famille peut acheter son propre bien, l’autorité chargée du logement met l’appartement à la disposition d’une autre personne dans le besoin. »
« Nous voulons faire en sorte que celles et ceux qui en ont le plus besoin puissent bénéficier de ce projet », déclare Jean-Charles Flaus, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement. Le concours de la Banque représente la moitié du coût du projet.
Le projet comprend dix sites à Malte. À ce jour, 392 appartements, 253 garages et 37 places de stationnement ont déjà été construits, pour l’essentiel à Luqa, à proximité de la capitale La Valette et de l’aéroport.
Des logements abordables et durables
À l’heure où Malte est aux prises avec une crise du logement, il est essentiel de mettre en place des solutions innovantes. Non seulement les initiatives de Malita Investments répondent au besoin aigu de logements abordables, mais elles mettent également l’accent sur la durabilité.
Si bien d’autres projets sont en préparation, Malita Investments ne fait pas porter ses efforts uniquement sur la quantité. Elle vise la durabilité et l’efficacité.
Les logements intègrent une série de mesures d’efficacité énergétique pour contribuer également à la réalisation des objectifs climatiques. Dans le projet à Luqa, chaque logement est équipé de panneaux solaires d’une puissance de 400W de sorte à réduire la dépendance à l’égard d’autres sources d’électricité. La conception limite le plus possible les espaces inutiles : elle élimine les longs couloirs et évite les pièces surdimensionnées, avec à la clé une utilisation efficace de chaque mètre carré.
La caractéristique la plus innovante de ces logements consiste à intégrer une isolation thermique dans les étages supérieurs. Cela contribue à limiter les gains de chaleur dans ce pays au climat chaud et, partant, réduit nettement l’énergie nécessaire pour refroidir les logements situés en dessous. Le besoin de climatisation s’en trouve réduit au minimum pendant l’été, ce qui est bénéfique pour l’environnement et rend les logements abordables à long terme.
De surcroît, Malita Investments fait aussi en sorte que la facture des entreprises de services collectifs ne soit pas trop élevée comme c’est souvent le cas pour les logements moins chers et plus anciens. « C’est ainsi que l’on garantit à chacun le droit fondamental au logement », déclare Jennifer Falzon, « quel que soit son revenu ».
Le bras financier de l’UE comble le déficit du marché
En Europe, le financement pour ce type de projets n’est pas facile à trouver, en particulier dans les petits pays où l’augmentation des coûts excède souvent les capacités financières des collectivités locales et des habitants. C’est la raison pour laquelle la Banque européenne d’investissement finance le projet de logement de Malita Investments à Luqa, qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus vaste visant à construire 750 logements intermédiaires d’ici à 2026. En 2017, la BEI avait accordé un prêt de 24,7 millions d’euros pour l’ensemble du programme. À présent, en 2024, elle accorde un prêt supplémentaire de 22 millions d’euros destiné spécifiquement au projet à Luqa, dans le but de combler le déficit là où les ressources financières locales sont insuffisantes.
« Nous répondons à la pénurie de logements abordables pour les habitants à revenu intermédiaire », déclare Jean-Charles Flaus, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement. « Le besoin est aigu et nous donnons une impulsion à l’initiative pour produire un impact réel. »
La première phase de mise en œuvre à Luqa portait sur le plus grand projet de logements intermédiaires de Malte. Maintenant, l’objectif est de faire en sorte que les projets dans tout Malte répondent à la demande croissante de logements intermédiaires.
Des logements axés sur l’avenir
Plutôt que d’utiliser davantage de terres dans ce petit pays, Malita Investments prévoit aussi de construire en hauteur, en surélevant les bâtiments existants.
L’initiative donne également la priorité aux familles à revenu faible voire intermédiaire. À proximité des emplois que les habitants occupent actuellement et des écoles fréquentées par leurs enfants, les nouveaux logements sont dotés d’équipements de base pour permettre une installation en douceur.
« Nous sommes ici pour faire en sorte que tout le monde ait un chez-soi », déclare Jean-Charles Flaus. « Et ce n’est que le début. »
MALTA SOCIAL HOUSING
