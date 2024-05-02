Anselm Leahy a vécu pendant de nombreuses années dans les rues de Dublin, sans domicile fixe et sans espoir que la situation évolue. Il manquait de confiance en lui et les jours de tristesse se succédaient.

« Je m’installais dans un endroit pour ensuite m’établir ailleurs », témoigne Anselm Leahy, 55 ans. « Les gens tiennent pour acquis le fait d’avoir un logement. Se loger est si coûteux que de nombreuses personnes n’en ont pas les moyens. »

« J’avais quasiment perdu le goût de vivre », ajoute-t-il.

Anselm Leahy a fini par trouver un logement abordable fin 2023, lorsqu’il a appris que l’association Focus Housing proposait des appartements. Ces appartements ont été construits avec l’aide financière de la Housing Finance Agency, un organisme public irlandais qui accorde des prêts soutenant la construction de logements abordables dans tout le pays.

« Je suis si heureux maintenant », se réjouit Anselm Leahy. « Je suis redevenu un homme. »