En Irlande, le logement social, soutenu par la Banque européenne d’investissement, transforme la vie des laissés pour compte d’un marché onéreux.
Anselm Leahy a vécu pendant de nombreuses années dans les rues de Dublin, sans domicile fixe et sans espoir que la situation évolue. Il manquait de confiance en lui et les jours de tristesse se succédaient.
« Je m’installais dans un endroit pour ensuite m’établir ailleurs », témoigne Anselm Leahy, 55 ans. « Les gens tiennent pour acquis le fait d’avoir un logement. Se loger est si coûteux que de nombreuses personnes n’en ont pas les moyens. »
« J’avais quasiment perdu le goût de vivre », ajoute-t-il.
Anselm Leahy a fini par trouver un logement abordable fin 2023, lorsqu’il a appris que l’association Focus Housing proposait des appartements. Ces appartements ont été construits avec l’aide financière de la Housing Finance Agency, un organisme public irlandais qui accorde des prêts soutenant la construction de logements abordables dans tout le pays.
« Je suis si heureux maintenant », se réjouit Anselm Leahy. « Je suis redevenu un homme. »
Ces huit dernières années, la Banque européenne d'investissement a prêté 750 millions d’euros à la Housing Finance Agency, l’agence irlandaise de financement du logement, à l’appui de la construction de plus de 5 000 logements intermédiaires et de la mise en œuvre de 550 rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements sociaux. Le dernier prêt de la BEI à cette agence, signé fin 2023, a mis à disposition 200 millions d’euros supplémentaires en faveur des logements pour étudiants.
« En Irlande, la demande de logements étudiants est énorme et continue de croître », déclare Seán Cremen, responsable de la trésorerie et de l’activité de prêt à la Housing Finance Agency. « La réalité, c’est que les étudiants ne peuvent souvent pas vivre chez leurs parents. Ils doivent changer de région pour aller à l’université et résider sur place. »
Les projets relatifs aux logements ne représentent qu’une petite partie du soutien que la Banque européenne d’investissement offre à l’Irlande. En 2023, la Banque européenne d’investissement a financé des projets d’une valeur totale de 1,76 milliard d’euros dans le pays.
