Un prêt de la BEI à Malita Investments remédie à la pénurie de logements sociaux à Malte

Un nouveau prêt étoffe le plan de construction d’environ 267 logements dans la ville de Luqa

Depuis 1979, le Groupe BEI a fourni près de 1 milliard d’euros à l’économie maltaise

La Banque européenne d’investissement (BEI) aide Malte à intensifier la lutte contre les pénuries de logements en prêtant 22 millions d’euros à Malita Investments plc, société cotée à la Bourse de Malte détenue à 80 % par l’État maltais et à 20 % par des actionnaires privés.

Venant s’ajouter à un accord conclu en 2017 entre la BEI et Malita Investments, ce nouveau prêt permettra la construction de 267 logements à Luqa sur les quelque 750 logements sociaux actuellement en construction à Malte. Ce financement répond à un besoin urgent de logements abordables dans la région.

Les nouveaux logements présenteront les normes d’efficacité énergétique les plus élevées, car ce projet vise à favoriser des collectivités résilientes et socialement mixtes. Cette approche répond non seulement aux besoins immédiats en matière de logement des résidents à revenu faible et intermédiaire, mais contribue également au rééquilibrage du marché résidentiel local.

Roderick Galdes, ministre du logement social et abordable, a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante dans la mission du pays consistant à fournir des logements abordables et de grande qualité aux personnes qui en ont besoin. « Avec ce partenariat, nous ne construisons pas seulement des logements, mais nous créons aussi des collectivités durables et utilisant efficacement l’énergie. Nous établissons un nouveau niveau de vie qui ne soit pas seulement respectueux de l’environnement, mais qui favorise également l’intégration sociale et la résilience des collectivités. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet investissement souligne l’engagement de la BEI à soutenir le développement durable et à relever des défis sociaux essentiels dans toute l’Europe. En apportant un soutien financier à la construction de logements sociaux à Malte, nous visons à favoriser une croissance inclusive, à améliorer le niveau de vie et à contribuer au bien-être général de la population locale. »

Marlene Mizzi, présidente de Malita Investments plc, a fait part de sa satisfaction quant à la confiance que la BEI témoigne à l’égard de l’entreprise. « Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à améliorer la qualité de vie d’un si grand nombre de personnes en construisant des logements de grande qualité et économes en énergie et à répondre à la forte demande que rencontre ce type de logement. C’est aussi grâce au soutien financier de la BEI que cela est possible. »

La BEI à Malte

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), soutient massivement l’économie maltaise depuis 1979, avec un financement de près de 1 milliard d’euros. Nous apportons un soutien dans divers domaines, notamment en facilitant l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), en investissant dans les infrastructures mobiles 5G et en finançant la construction de logements sociaux. En outre, nous avons participé au financement de nombreux projets d’infrastructures phares, comme la construction d’un nouveau bâtiment du parlement et d’un théâtre à ciel ouvert ainsi que la restauration de la porte de La Valette, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi les exemples de 2023, mentionnons un financement de 30 millions d’euros en faveur de Malta Development Bank (MDB) pour encourager la transition écologique des PME et des entités du secteur public, ainsi qu’une opération du FEI avec le ministère maltais des fonds européens et des terres, appuyée par InvestEU, visant à mettre 16,5 millions d’euros à la disposition des petites entreprises afin de favoriser l’innovation et la création d’emplois dans le pays.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.