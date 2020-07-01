Description

Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine du logement social et intermédiaire. Elle précise les activités de la Banque dans ce secteur et met en avant des projets phares. Les récits, les vidéos et les études de cas illustrent comment les financements et conseils de la Banque aident les pays, les régions et les villes.