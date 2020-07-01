Description
Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine du logement social et intermédiaire. Elle précise les activités de la Banque dans ce secteur et met en avant des projets phares. Les récits, les vidéos et les études de cas illustrent comment les financements et conseils de la Banque aident les pays, les régions et les villes.
Toutes les publications de cette série
- L’eau - Tour d'horizon 2024
- La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon 2024
- Économie circulaire - Tour d’horizon 2024
- Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes – Tour d'horizon 2024
- Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2024
- Énergie - Tour d'horizon 2024
- Transports Durables - Tour d'Horizon 2023
- La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon 2023
- Éducation - Tour d'horizon 2023
- Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes - Tour d'horizon 2023
- Économie circulaire Tour d’horizon 2023
- Cohésion et développement régional - Tour d'horizon 2023
- Innovation – Tour d’horizon 2023
- Énergie - Tour d'horizon 2023
- Action en faveur du climat et durabilité environnementale – Tour d’horizon 2023
- Santé - Tour d'horizon 2023
- Les petites et moyennes entreprises – Tour d’horizon 2022
- Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes - Tour d'horizon 2022
- Infrastructures durables – Tour d’horizon 2022
- Transports durables – Tour d’horizon 2022
- La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon 2022
- Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2022
- Cohésion et développement régional – Tour d’horizon 2021
- Transports durables – Tour d’horizon 2021
- La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon 2021
- Les petites et moyennes entreprises – Tour d’horizon 2021
- Éducation - Tour d'horizon 2021
- Agriculture, bioéconomie et développement rural – Tour d’horizon 2021
- Eau - Tour d'horizon 2021
- Énergie – Tour d’horizon 2021
- Santé – Tour d’horizon 2021
- Appui de la BEI au développement - Tour d'horizon 2021
- Économie circulaire – Tour d’horizon 2020
- Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d’horizon 2020
- Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d’horizon 2020
- Régions charbonnières en transition – Tour d’horizon 2020
- Action pour le climat dans les villes – Tour d’horizon 2020
- Cohésion et développement régional – Tour d’horizon 2020
- Énergie – Tour d’horizon 2020
- Agriculture, bioéconomie et développement rural – Tour d’horizon 2020
- Innovation Overview 2020
- Transport Overview 2020
- Les petites et moyennes entreprises – Tour d’horizon 2020
- Santé – Tout d’horizon 2020
- Transports durables – Tour d’horizon 2020