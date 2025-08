La Norvège et la BEI

La BEI intervient en Norvège depuis 1974.

Ses engagements dans le pays visent à soutenir l’objectif de la Banque en matière d’action pour le climat.

Nous mettons à disposition des financements en faveur de l’énergie propre, en renforçant la production d’hydroélectricité et d’énergie éolienne.

La BEI soutient le passage à une économie à faible intensité de carbone et la transition vers un avenir plus vert. Les projets qu’elle appuie contribuent aux transports publics à faibles émissions de carbone, tels que des bus électriques ou fonctionnant aux biocarburants, des programmes de location de vélos électriques pour des initiatives de mobilité dans les villes intelligentes et des équipements spécialisés pour la construction et l’entretien d’infrastructures ferroviaires.

À cette fin, nous accordons des prêts à de petites et moyennes entreprises (PME), soutenons l’économie norvégienne et contribuons à la protection de l’environnement. En outre, nous renforçons la compétitivité et permettons aux petites entreprises des secteurs privé et public d’accéder aux financements à des conditions favorables en Norvège. Tous les projets que nous finançons comportent une importante composante destinée à l’action en faveur du climat.

La BEI investit également dans le développement des infrastructures et dans des opérations qui contribuent à améliorer le niveau de vie de la population. Par exemple, nous avons soutenu NordLink, la première liaison électrique entre l’Allemagne et la Norvège via la mer du Nord. L’interconnexion permettra le transport de l’énergie hydroélectrique de la Norvège vers l’Allemagne et l’échange d’énergie entre deux systèmes énergétiques complémentaires. L’hydroélectricité norvégienne réduit l’utilisation de modes de production moins respectueux de l’environnement dans l’UE, et le projet représente une étape importante vers un système énergétique intégré plus respectueux du climat.