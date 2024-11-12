BAKOU – Cette année, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) se tient à Bakou sur fond de turbulences géopolitiques. Outre l’évolution des alliances stratégiques, les tensions commerciales et les conflits violents, cette « année d’élections » a alimenté une période de rhétorique politique houleuse et conduit à des changements de gouvernement.

Ces turbulences ne doivent cependant pas détourner notre attention de l’état actuel de la planète et de l’économie réelle. Les effets et les coûts des changements climatiques ne cessent d’augmenter. Les phénomènes météorologiques extrêmes, qu’il s’agisse d’ouragans dans les Caraïbes, d’inondations catastrophiques en Europe ou de sécheresses en Amazonie, se font plus fréquents et intenses et exacerbent le risque d’instabilité financière, en particulier dans les pays les plus vulnérables et fortement endettés.

Dans le même temps, une révolution énergétique est déjà à l’œuvre : le déploiement des énergies renouvelables progresse de manière exponentielle et les investissements annuels dans les sources d’énergie propres dépassent désormais de loin ceux dans les combustibles fossiles. Les populations et les entreprises sont elles aussi de plus en plus conscientes de la nécessité d’investir dans l’adaptation aux changements climatiques. D’après la dernière enquête sur le climat en date du Groupe Banque européenne d’investissement, 94 % des Européens et 88 % des Américains soutiennent les mesures d’adaptation, tandis qu’environ la moitié des personnes interrogées considèrent que ces mesures devraient constituer une priorité nationale.

Par ailleurs, un découplage rapide de la croissance économique et des émissions de dioxyde de carbone est en cours, du fait des avancées et de l’innovation dans les technologies de production d’énergie propre et d’efficacité énergétique. Le progrès technologique contribue à la lutte contre les changements climatiques et stimule la concurrence. L’Union européenne a fait œuvre de pionnière dans ce domaine : elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus d’un tiers depuis 1990, période durant laquelle son économie enregistrait une croissance de 68 %. D’après les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, les énergies renouvelables répondront à près de la moitié de la demande mondiale d’électricité d’ici à 2030. Les émissions de l’UE, des États-Unis et de la plupart des économies avancées diminuent alors même que leur production économique augmente, tandis que celles de la Chine pourraient culminer cette année, bien plus tôt que prévu.