Niveau record en 2023 pour le financement de l’action climatique par les banques multilatérales de développement

Le montant consacré aux économies à revenu faible ou intermédiaire a atteint 74,7 milliards de dollars, dont 24,7 milliards de dollars pour l’adaptation aux changements climatiques.

L’an dernier, les BMD ont engagé 125 milliards de dollars dans le monde entier pour l’action climatique, un record.

Par rapport à 2022, le financement privé mondial a presque doublé pour atteindre 101 milliards de dollars.

Les banques multilatérales de développement (BMD) ont annoncé ce jour que le financement qu’elles consacrent à l’action climatique au niveau mondial a atteint un montant record de 125 milliards de dollars en 2023. Au total, l’ensemble des institutions, y compris la Banque européenne d’investissement, ont mobilisé l’an dernier plus du double du montant fourni en 2019, lorsque les BMD ont annoncé leur ambition d’augmenter les volumes des financements de l’action climatique, à l’occasion du Sommet sur le climat des Nations unies.

Économies à revenu faible ou intermédiaire

En 2023, les BMD ont affecté 74,7 milliards de dollars de financements climatiques à des pays à revenu faible ou intermédiaire, dont 67 % (soit 50 milliards de dollars) ont été consacrés au financement de l’atténuation des changements climatiques et 24,7 milliards de dollars, soit 33 %, au financement de l’adaptation à leurs effets. Le montant des fonds privés mobilisés dans ce groupe de pays a atteint 28,5 milliards de dollars.

Pays à revenu élevé

En 2023, 50,3 milliards de dollars ont été affectés aux pays à revenu élevé, dont 47,3 milliards de dollars, soit 94 %, ont été consacrés au financement de l’atténuation des changements climatiques et 3 milliards de dollars, soit 6 %, au financement de l’adaptation à leurs effets. Le montant des fonds privés mobilisés dans les pays à revenu élevé a atteint 72,7 milliards de dollars.

Le financement climatique au cœur de la COP29

L’annonce de ce jour intervient dans la perspective de la 29e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre 2024. La COP29 visera notamment l’augmentation du financement mondial de la lutte contre les changements climatiques et elle entend parvenir à un accord sur le nouvel objectif collectif quantifié en matière de financement climatique.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Arrivés pratiquement à mi-chemin de la décennie décisive, nous devons continuer à travailler avec acharnement si nous voulons que l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C reste à notre portée. Depuis 2019, les banques multilatérales de développement ont accru leur financement collectif de l’action en faveur du climat d’année en année, dépassant nos objectifs communs. En outre, nous renforçons notre coopération afin de maximiser l’impact sur les populations et la planète grâce à un soutien coordonné au niveau national en faveur d’une transition juste d’abandon progressif des combustibles fossiles et à des efforts accrus en matière d’adaptation et de gestion des risques de catastrophe. À l’approche de la COP29, l’annonce faite aujourd’hui d’un financement de 125 milliards de dollars en faveur du climat envoie le message fort que les BMD tiennent leurs promesses et que la communauté internationale peut compter sur les banques multilatérales de développement, y compris la BEI, pour accélérer l’action mondiale en faveur du climat. »

Par l’intermédiaire de sa branche spécialisée dans le développement, BEI Monde, la banque de l’UE a apporté un soutien record à la lutte contre les changements climatiques : 42,1 milliards de dollars dans les pays à revenu élevé et 4 milliards de dollars dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En matière de financement privé, la BEI a contribué à mobiliser 53 milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Rapport conjoint transparent sur le financement de la lutte contre les changements climatiques

Le rapport conjoint des banques multilatérales de développement relatif au financement de l’action en faveur du climat est une collaboration annuelle destinée à publier les chiffres en la matière et à décrire clairement les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi de ce financement. Parallèlement à la publication indépendante par les banques de leurs statistiques en matière de financement climatique, ce rapport conjoint vise à suivre les progrès qu’elles ont réalisés par rapport à leurs objectifs communs dans ce domaine, tels que ceux annoncés dans le cadre de la COP21, et la concrétisation de leurs ambitions de plus grande envergure formulées pour la période post-2020.

Le rapport 2023 des banques multilatérales de développement, coordonné et préparé pour publication par la Banque européenne d’investissement (BEI), regroupe des données provenant de la Banque africaine de développement (BAfD), de la Banque asiatique de développement (BAsD), de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), de la BEI, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque islamique de développement (BIsD), de la Banque interaméricaine de développement (BID), du Groupe de la Banque mondiale et de la Nouvelle banque de développement (NDB).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

En 2019, la BEI a adopté la version actualisée de sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, y compris le gaz naturel. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts d’ici 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (60 %).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.