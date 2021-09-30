Les clients peuvent faire leurs courses au moyen de « tasses intelligentes » réutilisables qui communiquent avec les capsules dans les magasins. Lorsque les consommateurs achètent un produit, ils peuvent utiliser l’application de MIWA pour recevoir toutes les informations sur le produit, ainsi que des renseignements sur la tasse elle-même, dont son nombre d’utilisations.

Les clients peuvent réutiliser la tasse ou l’échanger contre une nouvelle quand ils reviennent au magasin. Entre deux utilisations, MIWA nettoie et prépare les capsules et les tasses. Si une capsule ou une tasse intelligente est abîmée ou cassée, elle est retournée à MIWA pour être recyclée.

MIWA a été finaliste de l’édition 2018 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour promouvoir des projets créatifs qui ont des répercussions positives sur l’environnement et la société. L’entreprise s’est vue décerner plusieurs récompenses, dont un prix de l’innovation en économie des nouveaux plastiques de la Fondation Ellen MacArthur.

Des avancées dans le suivi des stocks

L’entreprise, fondée en 2015, emploie désormais 20 personnes. Elle opère en République tchèque et a mis en place des programmes pilotes en Suisse et en Autriche. MIWA prévoit de s’étendre à d’autres pays européens. En Suisse, les magasins Nestlé utilisent des capsules et des tasses de MIWA pour deux produits : la gamme Nescafé et les aliments pour animaux domestiques Purina.

Ivana Sobolikova, cadre chez MIWA chargée de l’impact et des relations avec les investisseurs, affirme que le système numérisé distingue nettement le produit des autres distributeurs de vrac couramment utilisés dans les magasins. Le système de MIWA présente des avantages distincts, en particulier pour les grandes marques qui ont des normes élevées d’hygiène et de contrôle de la qualité.

« Tout d’abord, il permet de suivre et de gérer l’ensemble des capsules », explique-t-elle. « C’est très important pour tout système d’emballage réutilisable », de s’assurer que le bon nombre de capsules et de tasses sont en circulation et que des unités ne sont pas perdues.

Les produits peuvent être facilement tracés. « Si, par exemple, un lot est contaminé, nous pouvons très facilement repérer où se trouvent toutes les capsules correspondantes et nous pouvons très facilement les rappeler ou même verrouiller celles déjà en rayon. »