Les prêts d’amorçage-investissement

Les bénéficiaires sont généralement des entreprises actives dans les domaines de la robotique, de l’automatisation, du calcul à haute performance, de l’informatique quantique, de l’intelligence artificielle, des composants matériels de pointe, de l’ingénierie de pointe, de la photonique, des semi-conducteurs, de l’internet des objets, de la 5G et au-delà, de l’informatique de périphérie, de l’industrie 4.0, de l’automatisation et des flux de données, des matériaux de pointe, de la fabrication durable et (ou) de pointe, des technologies spatiales et des TIC stratégiques durables.