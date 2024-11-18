On peut dire, à bien des égards, que Fabentech doit son existence aux épidémies. L’histoire de cette entreprise française qui met au point des traitements pour combattre des virus mortels et des biotoxines a commencé à la suite de deux terribles épidémies, Ebola et la grippe aviaire, également connue sous le nom de « influenza aviaire hautement pathogène » ou IAHP.

Bertrand Lépine, ancien vice-président de Sanofi Pasteur, a fondé Fabentech en 2009, avec l’idée d’affiner une technologie sous licence Sanofi Pasteur en vue de concevoir des traitements à base d’anticorps polyclonaux qui neutraliseraient les toxines et virus létaux mieux que les thérapies existantes, telles que les thérapies monoclonales. Sanofi Pasteur avait déjà exploité cette technologie pour mettre au point des traitements à base d’anticorps polyclonaux empêchant le venin de serpent et de scorpion de pénétrer dans les cellules humaines. Bernard Lépine pensait que la même approche pourrait être suivie pour les maladies mortelles.

En 2012, l’entreprise a mené des essais cliniques pour un traitement contre la grippe aviaire et, en 2015, elle a collaboré avec l’Organisation mondiale de la santé et l’Agence européenne des médicaments sur des traitements contre Ebola. En 2017, elle a noué un partenariat avec l’armée française pour mettre au point un antidote contre une biotoxine particulièrement létale provenant de plantes.

Alors que tous les traitements étaient prometteurs, aucun n’a pu être commercialisé sur une grande échelle. Avant la pandémie, l’Europe ne cherchait pas activement à contrer les menaces potentielles que représentent les attaques biologiques ou les nouvelles formes de maladies infectieuses. Les États-Unis, au contraire, finançaient déjà après le 11 septembre 2001 des startups biotechnologiques qui mettaient au point des traitements pour parer à ces menaces.

« Il n’y avait alors tout simplement pas de culture de préparation face aux menaces biologiques en Europe », déclare Sébastien Iva, directeur général de Fabentech.

Puis la pandémie de COVID-19 a frappé.

« Il s’est produit un changement de paradigme, car tous les pays de l’UE, ainsi que les institutions européennes, ont commencé à se préparer à ce type de menaces », explique Sébastien Iva, qui a rejoint Fabentech en 2020, au moment même où la pandémie s’est déclarée. « On a commencé à allouer des budgets à la lutte contre ces menaces. »