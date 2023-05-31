© Anocca Reagan Jarvis

« Nous voulions créer un système biologique qui pourrait apparier des lymphocytes T appropriés avec les cellules cancéreuses d’un patient, puis reprogrammer leurs lymphocytes T pour cibler le cancer », explique Reagan Jarvis, qui est originaire de Nouvelle-Zélande. « Habituellement, mettre au point un système de ce type prend des années. Mais après en avoir esquissé une ébauche de bout en bout sur un coin de serviette avec mon co-fondateur, nous sommes allés directement au laboratoire et avons commencé à travailler dessus. »

En compagnie de Mikael Blomkvist, entrepreneur en série et investisseur suédois, Regan Jarvis a fondé Anocca en 2014 dans la ville suédoise de Södertälje. C’est là que, dans des installations à la pointe de la technologie, une équipe internationale de scientifiques hautement qualifiés exploite et manipule les lymphocytes T pour créer des thérapies et des méthodes prophylactiques de nouvelle génération en oncologie, maladies infectieuses et auto-immunité.

« Personne ne fait ce que nous faisons, ou pas à une telle échelle », se réjouit Reagan Jarvis. « Nos technologies moléculaires, nos outils génétiques et nos logiciels de pointe nous permettent d’élaborer des traitements pour davantage de types de cancer et plus de patients que jamais. »

La Banque européenne d’investissement soutient Anocca en lui octroyant un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros, signé en décembre 2022. Ce financement aidera l’entreprise à lancer des essais cliniques et à accélérer les activités de recherche.

« La technologie d’Anocca pourrait constituer le prochain grand bond en avant en immunothérapie, élargissant radicalement la mise à disposition, pour un bien plus grand nombre de patients, de thérapies de nouvelle génération », s’enthousiasme Cristina Niculescu, qui a travaillé sur cet accord au sein de la division Sciences de la vie de la Banque européenne d’investissement.

Qu’est-ce qu’un lymphocyte T et comment peut-il contribuer à combattre le cancer ?

Les lymphocytes T se trouvent en première ligne de notre système immunitaire. Ils forment l’équipe « Opérations spéciales » de notre corps, car ils contribuent à détecter de nouvelles menaces et à déclencher une réponse immunitaire appropriée. « En substance, les lymphocytes T détectent et éliminent les intrus qui n’appartiennent pas à notre corps, nous protégeant ainsi des infections et éliminant les cellules cancéreuses », poursuit Reagan Jarvis.

Chaque lymphocyte T est doté de récepteurs uniques, qui peuvent reconnaître les corps étrangers, appelés antigènes. Ces récepteurs transmettent ensuite un signal aux lymphocytes T et déclenchent une réponse immunitaire. Notre corps produit de nombreux lymphocytes T, chacun pourvu de milliers de récepteurs spécifiques à sa surface, pour apporter une réponse rapide si un intrus est détecté.

Cependant, les lymphocytes T ne sont pas toujours efficaces à 100 % contre le cancer. Il est possible qu’un lymphocyte T ne présente pas le récepteur idoine, ou bien ces cellules peuvent cesser de fonctionner ou s’user, ce qui permet à la tumeur de se développer. De façon à ce qu’elles quittent cet état dysfonctionnel, ces cellules peuvent être reprogrammées et rajeunies pour réorienter le système immunitaire afin qu’il combatte même les formes de cancer les plus avancées.