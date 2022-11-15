La leucémie aiguë myéloïde est une forme grave de cancer du sang. Connue sous le nom de LAM, elle est relativement rare : environ 20 000 nouveaux cas par an en Europe et tout autant aux États-Unis. Il s’agit cependant d’un cancer très agressif et, s’agissant des patients adultes, il affiche le taux de survie le plus bas de tous les cancers du sang. Les traitements disponibles entraînent des effets secondaires importants et ne sont généralement efficaces que pendant un certain temps. À ce jour, il n’existe aucun remède, à part les allogreffes de cellules souches, qui sont associées à des toxicités élevées.

Les nouveaux médicaments mis au point par Ryvu Therapeutics, une société polonaise de biotechnologie, pourraient donner un nouvel espoir aux patients souffrant de LAM ou d’autres cancers pouvant engager le pronostic vital. Ryvu développe des médicaments qui s’appuient sur des processus cellulaires naturels pour stopper la croissance des cellules cancéreuses. Certains de ses médicaments candidats visent à aider le système immunitaire à identifier et à tuer les cellules cancéreuses, tandis que d’autres exploitent les vulnérabilités des cellules cancéreuses pour les détruire.

« Notre corps est un outil très puissant », explique Krzysztof Brzozka, directeur scientifique de Ryvu. «Nous avons tous hébergé des cellules cancéreuses dans notre corps, mais nous avons à peine remarqué leur présence parce que notre système immunitaire les a éliminées. En de rares occasions cependant, les cellules dysfonctionnelles sont si agressives ou immunosuppressives que nous voyons les tumeurs, et nous les voyons se propager sous forme de cancer. »

De petites molécules à fort potentiel

L’humanité a accompli d’énormes avancées dans la lutte contre le cancer. La bataille scientifique et médicale a commencé il y a déjà longtemps avec les premières radiothérapies et chimiothérapies. Ces traitements tuent les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines. « Nous apprenons maintenant qu’il existe des processus naturels internes qui peuvent être exploités pour détruire les cellules cancéreuses, lesquelles sont anormales », expose Cristina Niculescu, spécialiste principale des sciences de la vie au sein de l’équipe de la Banque européenne d’investissement qui travaille sur un prêt de la banque de l’UE à Ryvu. « Nous pouvons cibler spécifiquement les cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. »

La Banque européenne d’investissement octroie à Ryvu un prêt d’amorçage-investissement de 22 millions d’euros pour soutenir la recherche et les essais cliniques effectués par l’entreprise.

Les thérapies à petites molécules représentent une façon de cibler les cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines ; il s’agit de composés qui se lient à des protéines spécifiques à l’intérieur d’une cellule et les activent ou désactivent pour produire un résultat antitumoral souhaité.

Ryvu a développé la capacité d’identifier et d’optimiser rapidement les molécules grâce à différents mécanismes d’action adaptés aux divers types de cancer et méthodes de traitement. Actuellement deux médicaments candidats se trouvent en phase d’essais cliniques : SEL24 et RVU120, deux inhibiteurs de la kinase qui bloquent les processus cellulaires entraînant le développement du cancer.

Ces deux médicaments candidats sont testés actuellement en vue du traitement du cancer du sang. RVU120 est également testé dans le contexte des tumeurs solides, comme dans le cas du cancer du sein ou de la prostate. Ces médicaments candidats se présentent sous forme de capsules et peuvent être pris à domicile – un grand avantage pour les patients sur lesquels pèse généralement le poids de visites fréquentes à l’hôpital, de transfusions sanguines, d’infections récurrentes, de douleurs et de fatigue.