Si vous cherchiez à développer un nouveau traitement contre un cancer du cerveau rare et agressif touchant les enfants, vous voudriez pouvoir vous consacrer uniquement à votre travail de recherche. Mais il est possible que votre priorité, en réalité, soit de trouver suffisamment de ressources pour simplement poursuivre votre activité.

« Les entreprises innovantes passent souvent la moitié de leur temps à chercher les capitaux dont elles ont besoin » explique Yu Zhang, chef de l’unité Financement de l’innovation à la Banque européenne d’investissement. « La plupart des investisseurs ne sont pas attirés par le marché des maladies rares, car il ne semble pas aussi rentable que d’autres marchés. »

« Mais nous connaissons la valeur de ces projets de recherche », ajoute-t-il, « et l’incidence qu’ils pourraient avoir à l’échelle planétaire ».

C’est pour cette raison que la BEI a prêté 25 millions d’EUR à Apeiron Biologics, une entreprise privée autrichienne de biotechnologie en phase clinique, afin d’étayer sa stabilité financière. Apeiron travaille dans le domaine de l’immuno-oncologie et fait partie des entreprises innovantes financées par la BEI pour qu’elles mettent au point de nouveaux traitements anticancéreux. Il s’agit d’une action vitale, car il est prévu une augmentation de 68 % des cas de cancer d’ici 2030. « Cet appui nous aidera à atteindre le prochain stade de notre développement », se réjouit Peter Llewellyn-Davies, le directeur financier d’Apeiron.