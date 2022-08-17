©National Cancer Institute/ free

Ryvu Therapeutics, une entreprise biotechnologique innovante, bénéficie d’un financement de la BEI pour accélérer la mise au point de nouvelles thérapies contre les tumeurs solides et les cancers du sang graves, notamment le développement clinique du projet phare RVU120.

Le financement bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un financement de 22 millions d’EUR (l’équivalent de plus de 100 millions de PLN) à Ryvu Therapeutics, une entreprise polonaise de recherche clinique spécialisée dans les nouvelles thérapies à petites molécules qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie. Le financement relève de l’instrument de prêt d’amorçage-investissement de la BEI, qui est adapté aux besoins de financement spécifiques des entreprises innovantes à forte croissance. Il est soutenu par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui fait partie du plan d’investissement pour l’Europe.

Le soutien de la BEI aidera Ryvu à financer le développement de ses nouveaux candidats médicaments contre le cancer, de la découverte aux essais cliniques. L’entreprise a pour objectif final de remédier aux limites cliniques des traitements actuels en oncologie et de mettre à la disposition des patients des thérapies innovantes contre les tumeurs hématologiques et solides.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le financement de projets dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation est l’une des principales priorités de la BEI. Il s’avère particulièrement pertinent aujourd’hui, étant donné que le monde souffre de la crise sanitaire causée par la pandémie. Le soutien à des entreprises innovantes spécialisées dans la recherche biotechnologique de pointe comme Ryvu est clairement nécessaire. Nous sommes heureux d’aider cette entreprise ambitieuse, qui a des antécédents remarquables en matière de découverte et de développement de médicaments. L’investissement de la BEI renforcera la capacité de recherche, de développement et d’innovation et la compétitivité de Ryvu Therapeutics au bénéfice de la société au sens large. »

L’innovation, la recherche, l’économie numérique et le développement du capital humain constituent des priorités absolues pour le Groupe BEI. En 2021, le Groupe BEI a accordé au total 20,7 milliards d’EUR de financements pour des projets ayant trait à l’innovation, à la transformation numérique et au capital humain dans le monde, dont 1,5 milliard d’EUR en Pologne (contre 1,2 milliard d’EUR en 2020).

Pawel Przewiezlikowski, directeur général de Ryvu Therapeutics : « Nous sommes très heureux de recevoir un financement de la Banque européenne d’investissement. Son rôle est déterminant dans le soutien financier des entreprises axées sur l’innovation qui, comme Ryvu, cherchent à mettre au point des médicaments nouveaux susceptibles de sauver des vies. Nous tenons à remercier la BEI pour sa collaboration, car ce financement aidera Ryvu à poursuivre le développement clinique de nos candidats médicaments en oncologie, notamment le RVU120 pour le traitement des tumeurs hématologiques et solides, ainsi que le développement de projets à un stade plus précoce. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes » : « Je salue cet investissement de la BEI, soutenu par le plan d’investissement pour l’Europe, dans l’entreprise polonaise Ryvu Therapeutics. Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour la compétitivité européenne et pour l’Europe en tant que pôle de recherche pour des innovations qui changent la donne et sauvent des vies. Ce nouveau financement servira à soutenir la découverte, la recherche et le développement de thérapies innovantes destinées à traiter les malades du cancer. Il contribuera également à soutenir l’économie régionale et à créer des emplois hautement qualifiés. »

Ryvu Therapeutics est déjà l’un des principaux employeurs de chercheurs hautement qualifiés dans le domaine de la biotechnologie en Pologne. Du fait que les activités de recherche et développement (R-D) de Ryvu sont basées à Cracovie, le financement supplémentaire contribuera à la création d’emplois hautement qualifiés et encouragera la croissance économique dans la région.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le Groupe BEI a fourni 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne. Une partie de ces financements – soit 1,5 milliard d’EUR – est allée à des projets directement liés à l’innovation, à la recherche, à la transformation numérique et au développement du capital humain.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes afin que le Groupe BEI puisse investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements, bénéficiant à plus de 1,4 million de PME. Le plan d’investissement pour l’Europe a été remplacé par le programme InvestEU, mais certaines opérations précédemment approuvées peuvent encore être signées.

Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics est une entreprise de recherche clinique spécialisée dans les nouvelles thérapies à petites molécules qui s’attaquent aux cibles émergentes en oncologie. Les candidats médicaments découverts par Ryvu font appel à divers mécanismes d’action thérapeutique basés sur les nouvelles connaissances en biologie du cancer, notamment les petites molécules ciblant la kinase, la létalité synthétique et les cibles en immuno-oncologie.

Les programmes les plus avancés de Ryvu sont le RVU120, un inhibiteur sélectif de la kinase CDK8/CDK19 avec un potentiel de traitement des hématologies malignes et des tumeurs solides actuellement en phase I de développement clinique pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë et du syndrome myélodysplasique, et en phase I/II pour le traitement des tumeurs métastatiques en récidive ou réfractaires r/r ou des tumeurs solides avancées, et le SEL24 (MEN1703), un inhibiteur de kinase PIM/FLT3 dont la licence a été accordée au groupe Menarini, actuellement en phase II de l’essai clinique pour la leucémie myéloïde aiguë. Ryvu Therapeutics a signé dix contrats de partenariat et de licence avec des entreprises mondiales, dont Merck, le groupe Menarini, Galapagos et Exelixis.

Créée en 2007, l’entreprise est installée à Cracovie, en Pologne. Elle est cotée à la Bourse de Varsovie et figure dans l’indice sWIG80.