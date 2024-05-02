Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes, avec environ 2 millions de cas diagnostiqués et plus de 650 000 décès chaque année.

Magdalena Staniszewska et Marcin Staniszewski ont inventé un dispositif potentiellement révolutionnaire pour dépister un type agressif de cancer du sein appelé HER2 positif. Et leurs travaux sont soutenus par un financement de l’UE.

Le dispositif inPROBE mis au point par le couple détecte la présence dans le corps de divers marqueurs de la maladie, sans prélever de cellules ou de tissus. Ce dispositif utilise un capteur à fibre nanométrique contenu dans une aiguille très fine qui est insérée dans le corps près de la tumeur ou des cellules potentiellement cancéreuses. Le capteur détermine la présence d’un cancer en mesurant le niveau de protéines HER2.

InProbe prend moins d’une heure pour poser un diagnostic – et il est exact. Cela en fait un outil particulièrement efficace pour détecter le cancer et mesurer l’impact des nouveaux traitements axés sur la protéine HER2.

« Le cancer a attiré notre attention, car il y avait un énorme besoin dans ce domaine », explique Magdalena Staniszewska, directrice scientifique de SDS Optic, l’entreprise que le couple a créée pour mettre au point le dispositif. La prévalence du cancer du sein a augmenté à l’échelle mondiale, même chez les jeunes femmes. « C’était vraiment effrayant et, évidemment, cela me tenait à cœur. »

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, fournit à SDS Optic un prêt d’amorçage-investissement de 10 millions d’euros, couvert par une garantie au titre du programme InvestEU. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus en Pologne par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 5,10 milliards d’euros en Pologne, soit près de 0,7 % du produit intérieur brut du pays.

