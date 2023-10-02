© SDS Optic

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec SDS Optic un accord portant sur un prêt de 10 millions d’EUR au maximum pour le développement de la nouvelle plateforme de biodétection inPROBE®.

Le dispositif inPROBE est conçu spécifiquement pour accélérer le processus de diagnostic du cancer et améliorer la précision et les effets des traitements avancés contre le cancer.

Le financement soutenu au titre du programme InvestEU aidera à faire progresser les activités de recherche-développement de la société polonaise SDS Optic Inc.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 10 millions d’EUR avec la société polonaise SDS Optic Inc., basée à Lublin et cotée à la Bourse de Varsovie (NC:SDS), afin de soutenir le développement et la commercialisation de la plateforme de biodétection photonique inPROBE® utilisée pour le diagnostic et le suivi. Les activités de recherche-développement soutenues contribueront à faire progresser une technologie de pointe de détection du cancer. Cet accord a été rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le soutien à la recherche et à l’innovation est l’une des priorités de la Banque européenne d’investissement et nous nous réjouissons d’entamer une coopération avec SDS Optic, une entreprise polonaise ambitieuse spécialisée dans la mise au point de dispositifs de diagnostic médical innovants. Grâce aux ressources que la BEI met à sa disposition, elle pourra poursuivre sa croissance dynamique et développer de nouvelles technologies qui accéléreront les processus de diagnostic, au bénéfice de la société au sens large. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Avec cet investissement soutenu par le programme InvestEU, nous renforçons notre engagement à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Cet accord souligne notre détermination à faire progresser l’innovation dans les soins de santé, tout en renforçant la position de l’Europe à l’avant-garde des technologies avancées de la santé et des dispositifs médicaux de pointe. »

SDS Optic Inc. conçoit, produit et commercialise des dispositifs de diagnostic et de suivi uniques, et s’attache à fournir aux professionnels de santé des solutions permettant des diagnostics plus rapides et moins douloureux et des procédures de traitement ciblées. La société s’appuie à la fois sur la biologie moléculaire, les technologies photoniques avancées, l’immunochimie et l’ingénierie biomédicale et a mis au point le tout premier test immunologique à résolution au niveau de la cellule pour le diagnostic en temps réel du cancer du sein – le dispositif inPROBE® de détection du cancer du sein HER2.

Marcin Staniszewski, PDG de SDS Optic : « Notre ambition est de développer des technologies innovantes de diagnostic et de suivi du cancer qui aideront à augmenter le taux de survie de 30 % d’ici 2030. Pour y parvenir, nous créons et déployons des technologies photoniques in vivo, en temps réel et fondées sur le numérique. Il ne fait aucun doute que le soutien financier de la Banque européenne d’investissement accélérera considérablement notre développement et nous permettra de proposer de nouvelles applications sur le marché bien plus rapidement que nous ne le pensions. C’est là une autre preuve de confiance que nous accorde cette institution internationale de renom, au terme d’une vérification rigoureuse et de la validation de nos données et solutions scientifiques. »

La BEI est convaincue qu’investir dans l’innovation, la recherche-développement et le capital humain est essentiel pour le développement économique. En 2022, le soutien de la banque de l’UE à ces secteurs dans le monde a atteint 17,93 milliards d’EUR. Sur la période 2018-2022, le soutien du Groupe BEI à ces domaines en Pologne a atteint 4,65 milliards d’EUR. L’accord de financement avec SDS Optic soutiendra des activités de recherche avancée dans une région moins favorisée de l’UE en matière de revenu par habitant, soulignant l’engagement de la BEI en faveur d’une croissance équitable et de la cohésion territoriale et sociale.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Le Groupe BEI finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

SDS Optic Inc. conçoit, produit et commercialise des outils de diagnostic et de suivi uniques à l’échelle mondiale. L’entreprise s’appuie sur de vastes connaissances médicales, combinées à ses compétences techniques, pour créer des technologies de rupture qui peuvent révolutionner les soins de santé à l’échelle mondiale. Elle met au point des innovations qui sauvent des vies, en aidant le personnel médical à effectuer des diagnostics en temps réel. Elle s’attache à fournir aux professionnels de santé des solutions permettant des diagnostics plus rapides et moins douloureux et des procédures de traitement ciblées et efficaces.

Le dispositif inPROBE, inventé et développé par SDS Optic, est conçu spécifiquement pour réduire le délai de diagnostic du cancer (de plusieurs mois à quelques minutes), et améliorer la précision et les effets des traitements avancés contre le cancer. Une pointe en fibre optique, de seulement 6 microns de diamètre, et recouverte d’anticorps spécifiques, est l’élément principal de la technologie inPROBE. Cette technologie qui apporte une solution rapide et efficace au personnel médical peut être utilisée à la fois dans le diagnostic du cancer et dans les thérapies, ainsi que dans le suivi de l’administration de médicaments en temps réel et in vivo.