Imaginez que vous soyez une mère célibataire, un écrivain indépendant, une propriétaire de chien ou un immigrant fraîchement arrivé qui cherche à louer un logement. Vous touchez un revenu et avez un historique solide de paiement de vos factures. Cependant, votre demande est rejetée à maintes reprises, car votre profil inquiète les propriétaires.

« Nous vivons dans une société où tout le monde ne bénéficie pas d’un accès au financement sur un pied d’égalité », déclare Sarah Wernér, cofondatrice d’Husmus, société de technologie financière. « Les décisions sont prises à l’aide de notes de crédit, mais celles-ci sont biaisées et souvent inexactes. Cela a des répercussions immenses sur la vie des gens, en particulier sur leur capacité à mettre un toit au-dessus de leur tête. »

En 2019, Sarah Wernér a hérité de sa maison d’enfance, en Angleterre, et est devenue propriétaire, une expérience qu’elle a trouvée aussi éprouvante qu’être locataire. Comme d’autres propriétaires, elle s’est tournée vers des locataires ayant des emplois « stables », comme des médecins et des avocats.

« Même si j’étais consciente des préjugés dont le monde est pétri, je me suis retrouvée à prendre des décisions partiales et j’ai pensé : “Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’il m’arrive ? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça ?” Et j’ai réalisé que c’était pour des raisons financières. Les gens agissent ainsi par peur de perdre de l’argent. »

En 2021, elle a fondé Husmus (qui signifie « souris domestique », en suédois) avec Mattias, son mari, qui est suédois et directeur technique. Il s’agit d’un programme de référencement impartial des locataires visant à mettre sur un pied d’égalité les personnes fiables pour qu’elles puissent trouver un logement.