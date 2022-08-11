En 2018, alors qu’elle était atteinte de démence depuis plusieurs années, la grand-mère de Lewis Hornby a subitement dû être hospitalisée. La famille pensait tout d’abord que son état s’était dégradé, mais en réalité elle souffrait d’une forte déshydratation. Grâce à une perfusion, elle a rapidement retrouvé la forme.

À l’époque, Lewis était étudiant en ingénierie de l’innovation au Royal College of Art et à l’Imperial College de Londres. Après quelques recherches, il a découvert que la déshydratation était un problème courant chez les personnes atteintes de démence.

Ainsi a-t-il décidé, dans le cadre de son projet de master, de chercher une solution pour aider sa grand-mère et d’autres personnes comme elle.

« L’hydratation est un problème de santé majeur, et pas seulement pour les personnes atteintes de démence », explique Lewis. « En particulier dans les maisons de retraite, une personne sur cinq souffre de déshydratation. »

Lewis s’est entretenu avec des spécialistes de la démence ; il a appris qu’il existait plusieurs raisons pour lesquelles les personnes qui en étaient atteintes ne buvaient souvent pas assez.

« Il se peut qu’elles n’assimilent plus le fait de boire à un moyen d’étancher leur soif, qu’elles ne reconnaissent pas les gobelets ou qu’elles n’aient pas la dextérité suffisante pour les utiliser », précise-t-il.

Lewis s’est installé dans la maison de retraite de sa grand-mère pendant un mois pour effectuer ses recherches. « Je me suis rendu compte que lorsque je traversais l’établissement, les résidents m’ignoraient généralement », poursuit-il. « Soit. Mais quand j’avais une boîte de chocolats dans les mains, ils devenaient mes meilleurs amis, se servaient et me parlaient. »