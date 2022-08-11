Une start-up crée des bonbons gélifiés sans sucre et sans gluten pour prévenir la déshydratation des personnes atteintes de démence
En 2018, alors qu’elle était atteinte de démence depuis plusieurs années, la grand-mère de Lewis Hornby a subitement dû être hospitalisée. La famille pensait tout d’abord que son état s’était dégradé, mais en réalité elle souffrait d’une forte déshydratation. Grâce à une perfusion, elle a rapidement retrouvé la forme.
À l’époque, Lewis était étudiant en ingénierie de l’innovation au Royal College of Art et à l’Imperial College de Londres. Après quelques recherches, il a découvert que la déshydratation était un problème courant chez les personnes atteintes de démence.
Ainsi a-t-il décidé, dans le cadre de son projet de master, de chercher une solution pour aider sa grand-mère et d’autres personnes comme elle.
« L’hydratation est un problème de santé majeur, et pas seulement pour les personnes atteintes de démence », explique Lewis. « En particulier dans les maisons de retraite, une personne sur cinq souffre de déshydratation. »
Lewis s’est entretenu avec des spécialistes de la démence ; il a appris qu’il existait plusieurs raisons pour lesquelles les personnes qui en étaient atteintes ne buvaient souvent pas assez.
« Il se peut qu’elles n’assimilent plus le fait de boire à un moyen d’étancher leur soif, qu’elles ne reconnaissent pas les gobelets ou qu’elles n’aient pas la dextérité suffisante pour les utiliser », précise-t-il.
Lewis s’est installé dans la maison de retraite de sa grand-mère pendant un mois pour effectuer ses recherches. « Je me suis rendu compte que lorsque je traversais l’établissement, les résidents m’ignoraient généralement », poursuit-il. « Soit. Mais quand j’avais une boîte de chocolats dans les mains, ils devenaient mes meilleurs amis, se servaient et me parlaient. »
De l’eau sous forme de bonbons
Lewis est parti de l’idée d’une boîte de bonbons et a fait appel à son savoir-faire en matière de conception. Il a créé une friandise à base d’eau, mais sous forme solide, qui serait proposée sur un plateau. De couleurs vives, en forme de goutte et faciles à prendre en main, ces bonbons gélifiés sont composés à 95 % d’eau, apportant ainsi une hydratation immédiate.
« Lorsque j’en ai proposé pour la première fois à ma grand-mère, elle en a avalé sept en 10 minutes. J’ai mis en ligne une vidéo la montrant en train de manger ces bonbons et, en l’espace de quelques semaines, la vidéo avait fait le tour du monde et avait été vue plus de 100 millions de fois », raconte Lewis.
Cette vidéo virale a été diffusée dans les médias britanniques, notamment sur la BBC et Sky. Plus de 50 000 personnes se sont inscrites sur le site web créé par Lewis, et beaucoup voulaient essayer le produit qu’il fabriquait encore dans sa cuisine.
Il a fallu 18 mois de travail avec des spécialistes de l’alimentation pour que les Jelly Drops soient prêts à être mis sur le marché.
Lewis et deux autres fondateur et fondatrice ont créé une entreprise et appelé leur produit Pattinson’s Jelly Drops. La marque s’inspire du nom de la grand-mère de Lewis, Pat Dickinson. Cette dernière est décédée en 2020, à peu près au moment où le produit est arrivé sur le marché.
Depuis lors, l’entreprise, établie à Londres, s’est agrandie, l’effectif passant de trois à 16 personnes. Elle a produit plus de cinq millions de Jelly Drops, qui sont distribués dans les maisons de retraite au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Les Jelly Drops ont reçu de nombreux prix pour leur nature innovante, y compris le 2e prix de l’édition 2019 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour promouvoir des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux.
L’entreprise a également obtenu une bourse de 100 000 GBP au titre du programme d’accélérateur de l’Alzheimer’s Society pour soutenir son expansion.
« Le produit se compose à 95 % d’eau », explique Lewis. « Nous y avons ajouté des électrolytes, mais il s’agit d’un produit végétalien qui ne contient ni sucre, ni gluten, ni arômes artificiels. Il est composé de colorants naturels et a un goût fruité et sucré. Les bonbons restent solides, ce ne sont pas des gélules contenant un liquide ». Cela signifie qu’ils sont plus faciles à manipuler et qu’ils ne risquent pas de couler.
Une nouvelle version contenant des vitamines
Chacun des bonbons originaux contient 12,5 ml de liquide, et chaque plateau comprend 24 bonbons. L’entreprise fabrique également des récipients plus petits, appelés SnackPots, qui contiennent cinq Jelly Drops de 10 ml. Chaque plateau coûte un peu moins de 7 EUR, et les SnackPots un peu plus de 1 EUR chacun.
L’entreprise a récemment fait son entrée sur le marché américain et est également partie à la conquête des marchés du Canada et d’autres régions d’Europe. L’équipe de recherche et de développement de Jelly Drops travaille actuellement à la création du produit Jelly Drops Plus, qui pourrait également contenir des vitamines, des minéraux, des protéines et des fibres.
Lewis Hornby reste surpris de sa réussite rapide, qu’il attribue au fait que ses Jelly Drops représentent une solution simple à un problème complexe et répandu.
« Pour ce qui est du produit même, il s’agit en réalité d’un système de distribution dans un format attrayant qui permet aux gens de s’hydrater de manière indépendante et dans la dignité », explique-t-il. « Vraiment, ce ne sont que des bonbons, tout le monde peut s’en régaler. »