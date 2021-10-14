Le « procédé reposant sur les dendrons » de Lixea a été élaboré par Florence Gschwend, cofondatrice de l’entreprise, dans le cadre de son doctorat à l’Imperial College de Londres. Ce procédé utilise des liquides ioniques pour isoler différents éléments : la cellulose, qui peut servir à fabriquer toutes sortes de produits, du papier aux vêtements en passant par les plastiques ; la lignine, qui peut être utilisée dans d’autres types d’applications industrielles, y compris les biocarburants ; et les métaux lourds présents dans les déchets de construction, qui peuvent également être réemployés. Tout ce qui contient de la cellulose et de la lignine peut être transformé grâce à ce procédé.

Objectif Durabilité

« Le grand avantage de notre procédé, c’est qu’il permet de décomposer n’importe quel type de matériau organique à base de biomasse, y compris les résidus de cultures », explique Krisztina. « Et pour la plupart des filières, ces déchets-là sont embarrassants, on les brûle ou ils finissent à la décharge. »

Lixea a été primée lors de l’édition 2019 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour promouvoir l’entrepreneuriat environnemental et social créatif. L’entreprise a remporté plusieurs autres prix prestigieux et attiré des investissements, dont 2 millions d’euros octroyés par le Fonds du Conseil européen de l’innovation ; elle a aussi reçu des fonds au titre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation.

« Il y a cinq ans, notre entreprise reposait sur une personne et une idée, et maintenant nous sommes 10 et disposons de plus de 4 millions d’euros en banque », se réjouit Krisztina, qui a rejoint la société en mars 2020 après avoir travaillé plus de 10 ans dans la bioéconomie. À ses yeux, travailler avec l’équipe de Lixea est l’occasion de contribuer concrètement à instaurer un monde plus durable.

« Je ne voudrais pas qualifier mon travail de vocation, mais il me passionne vraiment tous les jours. »