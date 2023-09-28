© Blue Badge Style

Par exemple, un avis attribuant deux coches à un bar à huîtres londonien constate ceci : « Il faut faire la queue pour avoir une table, mais cela vaut la peine car le plateau de fruits de mer est une occasion en soi. Il y a des marches à l’entrée principale, mais les serveurs apportent une rampe amovible. Malheureusement, si les toilettes du restaurant sont équipées de barres d’appui, elles ne sont pas assez grandes pour accueillir un fauteuil roulant. »

Fiona Jarvis, qui se déplace maintenant en fauteuil roulant, trouve que le handicap ne devrait empêcher personne de sortir et de profiter de la vie.

« Le style importe aussi aux personnes handicapées », explique Fiona. « C’est important pour leur bien-être et pour leur santé mentale. Le style ne s’applique pas qu’aux grands établissements, il peut concerner des bars de motards, par exemple, des endroits qui ne sont pas nécessairement chers. »

Fiona Jarvis a attribué trois coches à l’un de ses hôtels préférés : « La rampe [d’entrée] est un peu raide, mais le portier est très serviable. Le bar est extrêmement spacieux, il y a donc beaucoup de place pour les fauteuils roulants et le sol lisse convient aux personnes qui se déplacent avec une canne. »

En 2014, l’entreprise a remporté le premier prix de la catégorie spéciale « Environnement urbain et naturel » du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui récompense les entrepreneurs sociaux ayant un impact social, écologique ou environnemental positif au sein de leur communauté.

Récompenser l’accessibilité et le style

En 2016, l’entreprise s’est élargie pour remettre des prix annuels, les « Blue Badge Access Awards », que Fiona Jarvis a créés en collaboration avec l’hôtelier Robin Sheppard, atteint du syndrome de Guillain-Barré.

« Il organisait un concours de design pour améliorer l’expérience de la clientèle handicapée », explique-t-elle. « Contrairement aux autres chambres d’hôtel, celles réservées aux personnes handicapées ressemblaient à des chambres d’hôpital. Il voulait sensibiliser les décorateurs au fait que les personnes à mobilité réduite souhaitent elles aussi séjourner dans de beaux endroits. »