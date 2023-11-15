Le prêt d’amorçage-investissement de 30 millions d’EUR financera les activités de Skydweller SL en Espagne et en Italie.

L’objectif est de poursuivre le développement et d’accroître la production d’un avion autonome zéro carbone capable d’effectuer un vol perpétuel.

Cet accord s’appuie sur le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt d’amorçage-investissement de 30 millions d’EUR avec Skydweller SL. Ce financement aidera l’entreprise à poursuivre le développement et à accroître la production de son avion solaire autonome sans pilote à émissions de carbone nulles pour des applications civiles et de sécurité. Le prêt garanti au titre du programme InvestEU a été signé par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Robert Miller, PDG et cofondateur de Skydweller, à l’occasion du Web Summit 2023 à Lisbonne.

Le concours de la BEI servira à financer des investissements soutenant l’innovation et la croissance, principalement en Espagne et en Italie, où l’entreprise poursuivra le développement et la production de l’avion propulsé par une énergie durable le plus sophistiqué et commercialement viable, destiné à une utilisation tant à des fins civiles que de sécurité. L’opération relève de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE), dans le cadre de laquelle la BEI intervient à l’appui des secteurs européens de la défense et de la sécurité.

L’avion conçu par Skydweller sera adapté à un large éventail de services dont les télécommunications, le renseignement et la surveillance, par exemple à des fins d’aide humanitaire. Cet avion autonome ouvre de nouvelles possibilités en matière de télécommunications et de télédétection. Capable de transporter des charges importantes allant jusqu’à 400 kg, l’avion de Skydweller peut, grâce à sa batterie et ses propulseurs solaires, rester en vol bien plus longtemps que les avions autonomes sans pilote classiques.

Skydweller SL est une filiale de la société aéronautique transatlantique Skydweller Aero Inc., une jeune pousse internationale possédant des bureaux aux États-Unis et dont le siège opérationnel européen est implanté en Espagne. Elle emploie plus de 80 ingénieurs en haute technologie à Madrid. La production sera assurée en Italie dans des installations de fabrication de composites de pointe. Les opérations d’essai en vol en cours en Europe se déroulent dans la région de Castille-La Manche, en Espagne.

L’opération relève du volet Recherche, innovation et transformation numérique d’InvestEU. Le programme s’inscrira à l’appui de l’ISSE et de l’initiative « Une stratégie Drone 2.0 pour favoriser un écosystème intelligent et durable d’aéronefs sans équipage à bord en Europe ».

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes très heureux de soutenir la nouvelle génération d’avions propulsés à l’énergie durable de Skydweller, et de contribuer ainsi au développement d’une industrie aéronautique à émissions nulles. Le projet est également le dernier exemple en date montrant comment la BEI s’appuie sur le programme InvestEU pour soutenir et faire grandir de jeunes entreprises axées sur l’innovation dans les technologies de rupture et les technologies numériques contribuant à la croissance économique, à la décarbonation, à la compétitivité et à l’autonomie stratégique européenne. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Développer des produits innovants nécessite des financements, et c’est là qu’InvestEU peut jouer un rôle clé. Je me réjouis qu’InvestEU soutienne, par cet accord, des investissements dans de hautes technologies vertes et aéronautiques, montrant ainsi que faire avancer l’innovation et contribuer à la transition écologique peuvent aller de pair. »

Robert Miller, PDG et cofondateur de Skydweller : « La genèse de cet avion et le concept de la création d’une plateforme d’avion à propulsion solaire capable d’effectuer des vols perpétuels en transportant de lourdes charges trouvent leur origine en Europe. Ce financement de la BEI nous ouvre à présent l’accès au reste du monde. L’expertise en ingénierie dont nous disposons en Espagne est l’une des meilleures qui soit à mes yeux. C’est un élément crucial de la poursuite de l’aventure de cet avion et de la richesse de l’investissement en ingénierie qu’il représente. Le bilan de sécurité parfait de notre avion, sa performance éprouvée dans une grande diversité de conditions environnementales, la conversion à des systèmes de commande de vol autonome de pointe et notre équipe de classe mondiale sont la combinaison gagnante pour faire du vol solaire perpétuel une réalité. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI et l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE)

Adoptée en mars 2022, l’ISSE vise à mobiliser des investissements en faveur des systèmes européens de sécurité et de défense à double usage en soutenant l’industrie technologique et les infrastructures de sécurité civile européennes. Par l’intermédiaire de cette initiative, la BEI renforcera son soutien à la défense et à la sécurité en Europe comme suit :

appui de projets portant sur la RDI à double usage et la sécurité des infrastructures civiles (satellites, cryptage et sécurité des données, hôpitaux à double usage, clôture de périmètre et mesures de sécurité pour les centrales électriques, infrastructures publiques critiques de communication déployées en cas de catastrophe) ;

soutien aux projets axés sur le développement de technologies de pointe, comme le nouvel espace, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, la cybersécurité ou la biosécurité (cette dernière faisant notamment référence à l’humain, à la production alimentaire, à l’approvisionnement en eau, etc.) ;

renforcement des partenariats institutionnels, en particulier avec la Commission européenne (DG Industrie de la défense et espace), l’Agence de l’UE pour le programme spatial (EUSPA), l’Agence européenne de défense et l’OTAN.

Le 16 juin 2023, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé une augmentation de la taille de son Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) consacrée aux investissements dans la sécurité adoptée l’année dernière. Si les priorités recensées restent valables, une attention accrue sera accordée à la mobilité militaire, à l’espace, à la sécurité verte et aux infrastructures critiques.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Skydweller

Skydweller SL est une filiale de Skydweller Aero Inc., une entreprise aéronautique de pointe qui conçoit des avions propulsés à l’énergie solaire capables d’effectuer des vols perpétuels en transportant de lourdes charges. Utilisant une technologie basée sur le plus long programme de vol continu à propulsion par une énergie durable de l’histoire, cette jeune pousse en croissance rapide développe une nouvelle catégorie d’avions sans pilote, assurant la persistance des satellites géosynchrones associée aux puissantes capacités de détection et à la flexibilité d’une grande plateforme aéroportée. Grâce à un système de charge utile flexible et en recourant à diverses technologies (relais de communication, cellulaire 4G/5G, vidéo animée jour/nuit, communication par satellite, radar d’imagerie, entre autres), Skydweller améliorera les opérations de télécommunications commerciales et étatiques, géospatiales, météorologiques ainsi que de secours et humanitaires dans le monde entier, permettant ainsi aux clients d’opérer sans interruption dans des zones plus difficiles pour des durées plus longues, tout en réduisant l’impact environnemental.