Lors de la séance annuelle du Conseil des gouverneurs de la BEI, les ministres européens des finances ont salué le rôle de la banque de l’UE dans le financement des investissements stratégiques

Financement record au secteur de la sécurité, y compris aux technologies dont l’Europe a besoin pour sa sécurité et sa défense à long terme

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) augmentera à des niveaux sans précédent ses financements à l’appui du secteur de la sécurité, confirmant ainsi son engagement à soutenir la défense et l’autonomie stratégique de l’Europe, ainsi que son ambitieux programme de lutte contre les changements climatiques.

Lors de la séance annuelle du Conseil des gouverneurs de la BEI qui s’est tenue ce jour à Luxembourg, les ministres des finances de l’Union européenne ont salué le rôle clé joué par la Banque dans l’atténuation de l’impact des ondes de choc économiques provoquées par l’invasion brutale et injustifiée de l’Ukraine par la Russie. La séance faisait suite à la décision prise par le Conseil d’administration de la BEI le 15 juin de porter les financements dans le domaine de la sécurité de 6 milliards d’EUR à 8 milliards d’EUR d’ici à 2027.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé une augmentation de la taille de son Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) consacrée aux investissements dans la sécurité, adoptée l’année dernière. Si les priorités recensées restent valables, une attention accrue sera accordée à la mobilité militaire, à l’espace, à la sécurité verte et aux infrastructures critiques.

Par ailleurs, le Conseil d’administration de la BEI a également donné son aval à de nouveaux prêts pour un montant de 1,6 milliard d’EUR. Ces financements appuieront notamment la construction, en Italie, de la plus grande méga-usine de fabrication de panneaux solaires d’Europe, la modernisation du chauffage urbain dans des villes de toute la France, la mise à niveau de la gestion et du recyclage des déchets en Roumanie, l’installation de deux parcs éoliens dans les pays baltes et l’amélioration des connexions de télécommunication en Afrique.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Nous renforçons massivement notre soutien à la compétitivité industrielle, aux investissements prioritaires et aux technologies à double usage de pointe en Europe, en déployant toute la gamme de nos ressources de la manière la plus flexible possible. Le message que j’ai adressé aujourd’hui à nos gouverneurs était le suivant : à période extraordinaire, mesures extraordinaires. La crédibilité de l’Union européenne, tant en son sein qu’à l’échelle internationale, est en jeu. »

Le président Hoyer a présenté aux ministres les activités du Groupe BEI au cours de l’année écoulée, notamment les 72,5 milliards d’EUR de nouveaux financements signés en 2022, et les opérations en Ukraine. « Les dirigeants européens ont été sans équivoque lorsqu’ils nous ont chargés de "renforcer" notre soutien en réponse aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, et c’est ce que nous faisons en lançant l’initiative et le fonds EU for Ukraine », a déclaré Werner Hoyer. « Nous sommes résolus à continuer de jouer le rôle central que le Groupe BEI a tenu ces dernières années dans la mise en œuvre des politiques et de la stratégie de l’UE. »

En 2022, la BEI a signé plus de 1,5 milliard d’EUR de nouveaux financements pour des projets cadrant avec l’ISSE et reste pleinement déterminée à soutenir la sécurité européenne. Les nouvelles technologies à double usage dont l’Europe aura besoin pour assurer sa sécurité à long terme restent une priorité essentielle dans le cadre de l’ISSE. Les décisions de cette semaine ne modifient pas les critères d’admissibilité à un financement de la BEI ni la définition des activités ou secteurs qu’elle exclut.

Nouveau président du Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs de la BEI se compose des 27 ministres des finances et de l’économie de l’UE. La séance annuelle de ce jour était présidée par Elisabeth Svantesson, ministre suédoise des finances. Les gouverneurs ont approuvé les comptes de la BEI et nommé un nouveau Conseil d’administration.

« La BEI joue un rôle essentiel dans l’acheminement d’un soutien ciblé en faveur de l’innovation, de la compétitivité et d’une transition juste et rapide vers la neutralité carbone », a déclaré Elisabeth Svantesson en remettant la présidence tournante du Conseil des gouverneurs à la Belgique. « La Banque est et restera un outil essentiel pour la mise en œuvre des politiques de l’UE. »

« La BEI a montré le chemin en mobilisant des investissements indispensables en réponse à une série de crises – de l’urgence climatique à la pandémie, en passant par les répercussions de cette terrible guerre », a déclaré Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre et ministre des finances de la Belgique. « C’est un honneur de présider le Conseil des gouverneurs de la banque de l’UE, notre banque, au moment où nous concrétisons nos priorités communes, tant à l’intérieur de l’Union qu’à l’échelle mondiale. »

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

Le Groupe BEI est le porte-drapeau européen de l’innovation. Le FEI soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Il conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) à l’appui des objectifs de l’UE et met à profit les outils de financement de cette dernière, tels que le programme InvestEU, pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la croissance, l’innovation, la recherche-développement, la transition numérique et l’emploi. En début d’année, il a lancé l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds ambitieux qui vise à s’assurer que les pionniers technologiques nés en Europe y restent.

Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE sont menées par BEI Monde. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2028, soit un tiers de l’objectif de la stratégie. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.

