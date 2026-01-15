Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Notre offre

Plateforme TechEU – Un guichet unique pour le financement des entreprises et des projets innovants en Europe

Le Groupe BEI, qui se compose de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), propose, dans le cadre de TechEU, différents types de financement pour répondre aux différents besoins en capitaux des entreprises tout au long de leur cycle de développement, l’objectif étant de soutenir l’innovation du laboratoire au marché.

Entreprises en phase de démarrage et en phase de croissance Grandes entreprises et entreprises parvenues à maturité

Financements en capital-risque

Nous soutenons les investissements en capital-risque (apports indirects de fonds propres) par l’intermédiaire du réseau de fonds partenaires du FEI qui soutiennent les entreprises tout au long du cycle de l’innovation : transferts de technologie, phase de démarrage, puis phases de croissance et d’expansion.

Prêts d’amorçage-investissement

Nous proposons des prêts d’amorçage-investissement à long terme adaptés aux entreprises innovantes à croissance rapide, avec une structure de remboursement à l’échéance et une rémunération liée au risque sur fonds propres, en complément des financements en capital-risque existants.

Services de conseil

Nous offrons une gamme large et complète de services de conseil à l’appui de toutes les étapes du cycle des projets et au-delà, afin de concrétiser vos projets.

Co-investissements directs en fonds propres

Nous procédons à des co-investissements en fonds propres dans certaines des jeunes pousses (« start-up ») et entreprises en expansion (« scale-up ») les plus performantes d’Europe pour les aider à déployer leur plein potentiel. Nous entendons ainsi maximiser notre impact sur la réalisation des priorités fondamentales de l’UE comme l’action en faveur du climat et les technologies de rupture.

Initiative Champions technologiques européens – ICTE

Nous élargissons notre programme phare ICTE afin de soutenir les entreprises technologiques en Europe. L’ICTE 2.0 soutiendra à la fois les méga-fonds et les fonds de dimension moyenne.

Vérificateur de la préparation à l’investissement

Si vous êtes une start-up ou une entreprise en phase d’expansion européenne active dans les domaines des technologies propres, des sciences de la vie ou des technologies numériques, découvrez comment nous pouvons vous aider à réaliser vos ambitions.

Obtenir un financement  

Veuillez noter que si vous sollicitez un financement intermédié, votre demande sera évaluée par l’intermédiaire financier sur la base de ses propres règles et procédures internes.

Découvrez d’autres possibilités de financement offertes par le Conseil européen de l’innovation et le Conseil européen de la recherche.
En savoir plus sur la stratégie de l’UE en faveur des start-up et des scale-up publiée par la Commission européenne.

Financements par l’emprunt

Nous offrons des financements par l’emprunt sur mesure pour les entreprises en expansion et les entreprises développant des technologies de rupture. Il s’agit à la fois de prêts à l’investissement et de financements sur projet.

Garanties

Nous proposons divers instruments de garantie, qui couvrent les risques inhérents à un projet unique ou à plusieurs projets. Ces instruments permettent de mobiliser des financements supplémentaires pour les petites entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire en couvrant une partie des éventuelles pertes.

Investissements dans les infrastructures

Nous fournissons un soutien au moyen des financements de la BEI à l’appui des projets d’infrastructures numériques ou par l’intermédiaire des fonds d’infrastructures soutenus par le FEI (apports indirects de fonds propres), qui soutiennent des projets tels que des centres de données et des plateformes en ligne innovantes.

Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Veuillez noter que les entreprises qui sollicitent un financement intermédié font l’objet d’une évaluation par l’intermédiaire financier sur la base de ses propres règles et procédures internes.

TechEU et le FEI

TechEU contribuera à débloquer des financements pour un large éventail d’entreprises européennes : start-up, entreprises en phase de croissance, entreprises en expansion ou encore entreprises matures.

Au FEI, nous mettons à profit notre longue expérience et nos instruments financiers pour contribuer à la réussite de la mise en œuvre de TechEU. Nous sommes la branche du Groupe BEI spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

custom-preview

Médias

Les médias sont invités à adresser leurs demandes d’informations sur TechEU à :

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Ressources utiles