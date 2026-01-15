Notre offre

Le Groupe BEI, qui se compose de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), propose, dans le cadre de TechEU, différents types de financement pour répondre aux différents besoins en capitaux des entreprises tout au long de leur cycle de développement, l’objectif étant de soutenir l’innovation du laboratoire au marché.