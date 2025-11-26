La BEI lance le programme Space TechEU pour stimuler le secteur spatial européen

EIB

La BEI met en place le premier mécanisme de financement spécifiquement destiné aux entreprises spatiales européennes.

En partenariat avec des banques commerciales, il devrait permettre de mobiliser 1,4 milliard d’euros d’investissements.

L’ESA fournira des conseils sectoriels et techniques aux banques commerciales.

Cette nouvelle initiative au titre du programme TechEU de la BEI vise à encourager l’innovation et le développement de nouvelles technologies.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met en place Space TechEU, son premier programme de financement dédié au secteur spatial européen, dans le cadre de son initiative TechEU. L’initiative de financement des entreprises spatiales a été annoncée plus tôt dans la journée lors de la réunion quadrimestrielle du Conseil des ministres de l’Agence spatiale européenne à Brême.

Le nouveau programme de prêt devrait inclure un financement de 500 millions d’euros de la BEI destiné à soutenir les entreprises tout au long de la chaîne de valeur spatiale, de l’amont à l’aval, et à mobiliser environ 1,4 milliard d’euros de nouveaux investissements en coopération avec des banques commerciales. Il sera notamment axé sur le soutien aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) du secteur, qui ont souvent le plus de difficultés à obtenir des financements bancaires.

La BEI accordera à la fois des lignes de crédit et des garanties aux partenaires bancaires de l’UE. Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la BEI, l’Agence spatiale européenne (ESA) mettra sa connaissance du secteur et ses compétences techniques à la disposition des banques commerciales qui rejoignent le programme.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Grâce à ce nouveau programme dédié au financement spatial, nous donnerons aux banques de toute l’UE les outils et la confiance nécessaires pour accroître leur volume de financement à l’appui des entreprises spatiales européennes tout au long de la chaîne de valeur. Nous soutenons le développement d’une industrie spatiale européenne forte et compétitive à l’échelle mondiale, qui garantit une plus grande autonomie et contribue à notre prospérité et à notre sécurité. »

Cette initiative est le résultat concret du partenariat tripartite conclu l’année dernière entre le Groupe BEI, l’ESA et la Commission européenne. Ce rapprochement vise à améliorer l’accès au financement, à encourager l’innovation et le partage des connaissances, et à accélérer le développement de technologies spatiales de pointe, en combinant les compétences des trois parties.

Lors du lancement officiel, Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA, Andrius Kubilius, commissaire européen, ainsi que des représentants de trois grandes banques commerciales européennes ont souligné l’importance de cette initiative visant à accélérer les investissements dans le secteur spatial grâce à des financements dédiés.

La BEI et l’ESA unissent leurs forces pour améliorer l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME et des ETI, qui opèrent dans les secteurs spatiaux et liés à l’espace. Bon nombre de ces entreprises sont confrontées à des difficultés de financement persistantes, en partie parce que les banques connaissent mal ce secteur. Cette initiative vise à combler cette lacune en mobilisant des compétences techniques, en développant la connaissance du marché et en promouvant le programme auprès des entreprises moins habituées au financement commercial.

Le programme Space TechEU viendra compléter les programmes spatiaux existants de la Commission européenne. Grâce à une coopération étroite, il contribuera à un financement adéquat des priorités stratégiques de l’Europe.

La conception, la fabrication et le lancement de satellites et de fusées seront admissibles à une intervention financière dans le cadre du nouveau programme de financement spatial, tout comme les investissements liés à l’espace, notamment ceux visant les infrastructures terrestres, les applications technologiques spatiales axées sur les données, les télécommunications, la navigation maritime, l’agriculture, la gestion des ressources naturelles et la surveillance du climat. D’autres investissements dans le secteur spatial peuvent également être envisagés.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

TechEU

L’accord s’inscrit dans le cadre du programme phare TechEU du Groupe BEI, la plus grande initiative de financement jamais mise en place pour l’innovation en Europe. Au cours de la période 2025-2027, le Groupe BEI engagera 70 milliards d’euros à l’appui de projets à haut risque et d’entreprises innovantes tout au long de leur parcours d’investissement, de l’idée à l’introduction en Bourse, mobilisant ainsi 250 milliards d’euros avec ses partenaires financiers pour investir dans des technologies de rupture et des infrastructures clés. La BEI a lancé un portail TechEU dédié, qui fait office de guichet unique. Il comprend notamment l’Investment Readiness Checker, un outil d'évaluation de l'état de préparation à l’investissement qui permet aux start-up et aux entreprises en expansion européennes actives dans les domaines de l’IA, des technologies propres, des sciences de la vie, de la défense et des technologies spatiales de découvrir comment le Groupe BEI peut les aider à réaliser leurs ambitions.

